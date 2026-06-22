Direita latino-americana celebra a vitória de Abelardo de la Espriella na Colômbia

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Governos e políticos de direita na América Latina celebraram a eleição de Abelardo de la Espriella como novo presidente da Colômbia, após derrotar a esquerda que governava o país com Gustavo Petro.

O outsider de extrema direita de 47 anos, que se autodenomina “El Tigre”, venceu no segundo turno com 49,7% dos votos o senador Iván Cepeda, aliado do presidente de esquerda, de acordo com a apuração oficial preliminar.

De la Espriella prometeu uma aliança com a direita na região, assim como com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que, segundo o presidente eleito, manifestou “apoio” em uma ligação telefônica.

Mais tarde, Trump publicou na rede Truth Social a mensagem “Ganhou, GRANDE!” com uma foto do advogado colombiano milionário.

O presidente da Argentina, Javier Milei, foi o primeiro a felicitar “enormemente” o novo mandatário, que assumirá o poder em 7 de agosto.

O governante argentino, chamado de “Leão” por seus eleitores e um duro crítico da esquerda, acrescentou na rede social X que “a maioria dos colombianos escolheu o caminho da liberdade econômica, da prosperidade, da segurança implacável”.

“A liberdade avança em toda a América Latina e já não há volta atrás. VIVA A LIBERDADE, CARALHO…!!!”, declarou Milei, que ressaltou: “O LEÃO E O TIGRE RUGEM NA AMÉRICA LATINA…!!!”.

O presidente equatoriano Daniel Noboa disse, por sua vez, que “a Colômbia escolheu a ordem em vez da impunidade”, em referência às suas críticas a Petro por uma suposta falta de linha dura para enfrentar o crime.

“Compartilhamos a convicção de que nossa região merece segurança, progresso e governos que enfrentem o crime sem desculpas”, acrescentou no X.

O presidente chileno José Antonio Kast também felicitou De la Espriella “por seu grande triunfo eleitoral”, assim como o panamenho José Raúl Mulino, que desejou “o maior dos êxitos”.

A Nobel da Paz e líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, previu boas relações com a Colômbia.

“Sabemos que teremos um grande aliado na transição democrática da Venezuela e que, juntos, alcançaremos a prosperidade e a segurança do nosso povo”, declarou a adversária do governo interino de Delcy Rodríguez, muito criticada por De la Espriella.

Em meio a um processo de apuração dos votos que pode declarar sua vitória como presidente do Peru, Keiko Fujimori celebrou que “sopram novos ventos para a América Latina”.

De la Espriella afirmou que também conversou com o chefe de gabinete da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.

sp/das/cjc/fp