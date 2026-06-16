Direitista Keiko Fujimori amplia vantagem em apuração presidencial no Peru

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A candidata Keiko Fujimori, de direita, continua à frente na contagem oficial de votos do disputado segundo turno presidencial no Peru e ampliou sua vantagem sobre o esquerdista Roberto Sánchez, que denunciou irregularidades no processo eleitoral, segundo resultados atualizados divulgados nesta terça-feira (16).

Com 99% das atas apuradas, Fujimori reunia 50,097% dos votos contra 49,903% de Sánchez, de acordo com dados do órgão nacional de processos eleitorais (ONPE, sigla em espanhol), publicados em seu site.

Fujimori, de 51 anos, está à frente por pouco mais de 35 mil votos de Sánchez, de 57 anos, com mais de 19 milhões de votos contabilizados. Para declarar um vencedor, devem ser revisadas atas impugnadas que contêm cerca de 256 mil votos, o que pode levar dias.

O segundo turno foi realizado em 7 de junho. A autoridade eleitoral informou que a contagem final “poderia demorar entre duas semanas ou até o fim do mês”.

Paralelamente, o partido de Sánchez, Juntos pelo Peru, denunciou “a falta de transparência dos órgãos que conduzem o processo eleitoral, a mudança das regras eleitorais e uma série de irregularidades”, que não foram detalhadas pela organização política.

A postura reflete uma mudança em relação à sua posição sobre a apuração. Há uma semana, quando Sánchez liderava a contagem, o partido anunciou que respeitaria o veredicto das urnas, qualquer que fosse o vencedor.

O Juntos pelo Peru convocou uma marcha para defender o voto na próxima sexta-feira, em Lima.

O candidato a vice-presidente de Fujimori, Luis Galarreta, afirmou que seu partido, Força Popular, aguardará 100% da apuração para se proclamar vencedor.

“Nós vamos esperar que isso termine para, então, poder falar em eleição ou virtualmente eleitos”, disse Galarreta à rádio RPP.

A delegação da UE afirmou que o segundo turno transcorreu de maneira “tranquila e ordenada”, no contexto de uma campanha polarizada.

O segundo turno colocou frente à frente a filha do falecido ex-presidente Alberto Fujimori (1990-2000) e Sánchez, herdeiro político do ex-mandatário Pedro Castillo, preso após uma tentativa fracassada de autogolpe de Estado em 2022.

Esta é a quarta vez que Fujimori disputa a Presidência, enquanto Sánchez é candidato presidencial pela primeira vez.

O vencedor substituirá, em 28 de julho, o presidente interino José María Balcázar, para assumir um mandato de cinco anos.

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