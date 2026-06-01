Diretor do The New York Times critica empresas de IA por ‘roubarem’ informações

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As empresas de inteligência artificial (IA) “roubam descaradamente a propriedade intelectual” dos meios de comunicação, o que levará a um mundo com “menos jornalistas”, advertiu nesta segunda-feira (1º) o diretor do jornal The New York Times, Arthur Gregg Sulzberger.

“Nossa profissão esteve quieta demais, passiva demais e dividida demais diante dos abusos cometidos pelas empresas que estão provocando a revolução da inteligência artificial”, disse o presidente e diretor do prestigioso jornal, no 77º encontro da Associação Mundial de Editores de Notícias (WAN-IFRA), na cidade francesa de Marselha.

As companhias de IA estão realizando “um roubo descarado da propriedade intelectual em uma escala sem precedentes”, advertiu.

Em sua opinião, estas empresas têm “um controle desmedido sobre nossos dados e nossa atenção”, mas “não cumprem uma responsabilidade fundamental que decorre desse poder: garantir ao público o acesso a informações e notícias confiáveis”.

“Os gigantes da tecnologia roubam os sites de notícias sem autorização nem compensação. Eles se reapropriam desses conteúdos roubados como se fossem seus autores, desviando assim o público e as receitas” dos veículos de informação, insistiu.

“Caminhamos para um futuro em que haverá cada vez menos jornalistas para realizar o trabalho caro e difícil que o jornalismo investigativo representa”, prosseguiu Sulzberger.

O congresso, que acontece até quarta-feira, ocorre em um contexto de preocupação com o modelo econômico da imprensa, sob forte pressão da IA e diante de uma concorrência cada vez maior das redes sociais.

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