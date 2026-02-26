Diretor sul-coreano Park Chan-wook presidirá o júri do Festival de Cannes

O sul-coreano Park Chan-wook, diretor de 12 longas-metragens, incluindo ‘Oldboy’ e o recente ‘A Única Saída’, será o presidente do júri da 79ª edição do Festival de Cannes, que acontecerá em maio, anunciou a organização do evento nesta quinta-feira (26).

“Park Chan-wook e seu júri designarão a Palma de Ouro de 2026, que sucederá o prêmio do iraniano Jafar Panahi, entregue no ano passado por Juliette Binoche a ‘Foi Apenas Um Acidente'”, anunciou o Festival em comunicado, ao destacar “um feito inédito para o cinema coreano”.

“Estou ansioso para viver este duplo confinamento voluntário com os membros do júri”, disse Park Chan-wook, citado no comunicado.

“Nesta época de ódio e divisão, acredito que o simples fato de nos reunirmos em uma sala de cinema para assistir a um filme juntos, sincronizando nossas respirações e nossos batimentos cardíacos, permite criar uma solidariedade comovente e universal”, acrescentou o diretor, produtor e roteirista de 62 anos.

Ao trabalhar com vários gêneros, mas fiel a universos sombrios e inquietantes, seu cinema é “o de todas as ousadias: narrativas, estilísticas, morais”, elogiou o Festival de Cannes.

Park Chan-wook alcançou fama internacional com ‘Oldboy’, que recebeu o Grande Prêmio do Júri em Cannes em 2004.

Adaptada de um mangá cult, esta segunda parte de uma trilogia sombria e sangrenta sobre a vingança aborda as desigualdades sociais, um tema recorrente no cinema coreano.

Outros dois filmes do sul-coreano foram premiados na Croisette: “Sede de sangue” recebeu o Prêmio do Júri em 2009 e “Decisão de partir” rendeu o prêmio de direção a Park Chan-wook em 2022.

