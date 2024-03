Discussão sobre autonomia financeira está precipitada e tema ainda suscita dúvidas, diz Galípolo

CAMPINAS, São Paulo (Reuters) – O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta quarta-feira que a discussão sobre a autonomia financeira da autarquia ainda suscita muitas dúvidas e defendeu uma discussão transparente sobre o tema que busque avaliar se há espaço para uma melhora do arcabouço estrutural do BC.

Falando em aula inaugural para alunos de graduação do Instituto de Economia da Unicamp, em Campinas, Galípolo disse que houve uma precipitação do debate, com uma polarização entre os a favor e contra a autonomia financeira. Ele ponderou que há uma discussão anterior a ser feita, que precisa partir dos benefícios potenciais da medida.

Galípolo disse que ainda há dúvidas sobre questões que vão desde como ficaria a relação BC-Tesouro até o impacto para os planos de saúde dos servidores.

Para o diretor, o debate sobre a autonomia financeira gerou uma percepção de que o BC não quer prestar contas à sociedade.