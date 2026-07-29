DJ francês Kavinsky, autor de ‘Nightcall’, morre aos 50 anos

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O DJ Kavinsky, famoso pela canção ‘Nightcall’, foi encontrado morto em sua casa em Paris, informaram nesta quarta-feira (29) as autoridades, que prestaram homenagem a uma das “vozes mais singulares” da cena eletrônica francesa.

O artista emblemático do movimento ‘French Touch’, cujo verdadeiro nome era Vincent Belorgey, completaria 51 anos em 31 de julho. Segundo o jornal Le Parisien, que revelou a notícia da morte, o corpo de Kavinsky foi encontrado na noite de terça-feira.

O Ministério Público informou à AFP a abertura de uma “investigação para determinar as causas da morte”, já que as primeiras equipes de emergência não encontraram “nada suspeito” na residência.

“Você tem sido uma fonte de inspiração para tantas pessoas, incluindo para mim. Vou continuar honrando seu nome e sua música”, escreveu na rede social X a estrela canadense The Weeknd, que havia feito uma versão de “Odd Look”.

Pianista autodidata nascido na região de Paris, Kavinsky iniciou a carreira no começo dos anos 2000 como artista de abertura de outros nomes da cena electro francesa, como a dupla Daft Punk.

Sua canção mais conhecida, ‘Nightcall’, lançada em 2010, foi interpretada pela cantora brasileira Lovefoxxx e coproduzida por Guy-Manuel de Homem-Christo, um dos integrantes do Daft Punk.

O hit de synthwave de atmosfera sombria e andamento desacelerado representou o grande momento de sua carreira e, um ano depois, foi incluído na trilha sonora de “Drive”, famoso thriller de Nicolas Winding Refn, protagonizado por Ryan Gosling.

Na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, ele apresentou a música ao lado do grupo Phoenix e da estrela belga Angèle, que nesta quarta-feira escreveu no Instagram sobre sua “imensa tristeza” pela morte do DJ.

“Com o desaparecimento repentino de Kavinsky, a França perde uma de suas vozes mais singulares. Do filme ‘Drive’ aos Jogos Olímpicos de Paris, o mundo inteiro vibrou com ‘Nightcall'”, escreveu na rede social X a ministra da Cultura, Catherine Pégard.

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