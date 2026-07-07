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Dois atentados abalam Damasco durante visita de Macron à Síria

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Dois atentados com bomba sacudiram Damasco nesta terça-feira (7), durante o segundo dia da visita do presidente francês Emmanuel Macron à Síria, em uma área central da capital próxima ao hotel em que o chefe de Estado estava hospedado.

O presidente da França está são e salvo e continuará com a visita, afirmou rapidamente o Palácio do Eliseu.

Uma das bombas foi colocada em uma caçamba de lixo e a outra em um veículo estacionado perto do hotel Four Seasons, informou uma fonte das forças de segurança.

Macron já havia deixado o hotel para se reunir com seu homólogo sírio, Ahmed al Sharaa, no palácio presidencial.

Jornalistas da AFP viram janelas do Ministério do Turismo, que fica em frente ao luxuoso hotel Four Seasons, destruídas pelas explosões.

Um grande dispositivo de segurança foi mobilizado no local, para onde também foram enviadas ambulâncias. O acesso da imprensa à região foi bloqueado.

O incidente ocorreu durante o segundo e último dia da visita de Macron à Síria, primeiro governante de uma potência ocidental a viajar ao país após a queda de Bashar al-Assad e a posse de uma coalizão de islamistas em 2024.

A viagem acontece poucos dias após um atentado contra um café no centro de Damasco que deixou 10 mortos.

 

str-at/anb/mmy/avl/fp

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