Dois deputados renunciam e outros dois podem ser expulsos da Câmara nos EUA

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Dois deputados renunciaram nesta segunda-feira (13) e outros dois podem ser expulsos devido a uma série de escândalos que abalaram os dois partidos na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos.

O democrata Eric Swalwell, da Califórnia, que já havia retirado sua candidatura a governador, anunciou hoje no X sua renúncia ao cargo no Congresso. Ele foi acusado por várias mulheres de agressão sexual ou conduta inapropriada, o que negou.

O congressista republicano pelo Texas Tony Gonzales anunciou na mesma rede sua intenção de deixar o cargo, em meio à pressão crescente após reconhecer um relacionamento com uma ex-colaboradora, que se matou.

A Câmara dos Representantes também lida com polêmicas que envolvem dois deputados da Flórida, que podem sofrer medidas disciplinares. A democrata Sheila Cherfilus-McCormick enfrenta uma audiência de sanção, após um subcomitê da Comissão de Ética concluir que ela cometeu 25 violações relacionadas ao financiamento de campanha e condutas afins.

Sheila vai ser submetida a um julgamento criminal federal no próximo ano. Ela negou as acusações.

O outro congressista na mira é o republicano Cory Mills, investigado por acusações que variam de conduta sexual inapropriada e violência doméstica a infrações relacionadas ao financiamento de campanhas eleitorais e à aceitação de obséquios, todas negadas por ele.

Uma expulsão da Câmara requer uma maioria de dois terços, um quórum tão alto que o Congresso aplicou essa sanção apenas 6 vezes em seus 237 anos de história.

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