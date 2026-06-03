Dois ministros da Bolívia renunciam após um mês de protestos

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Os ministros da Defesa e da Educação da Bolívia renunciaram aos cargos na terça-feira (2), após mais de um mês de protestos que exigem a renúncia do presidente Rodrigo Paz, informaram fontes do governo.

Trabalhadores, camponeses, mineradores, transportadores e professores exigem medidas contra a pior crise econômica do país em quatro décadas, e o governo não descarta declarar estado de exceção, para usar os militares no controle das manifestações.

“Sim, a informação está confirmada”, disse uma fonte do Ministério da Defesa, que pediu anonimato, sobre a renúncia do titular da pasta, Mauricio Salinas. A fonte não revelou os motivos.

Segundo a imprensa local, Salinas foi substituído por Ernesto Justiniano, vice-ministro de Defesa Social e Substâncias Controladas, conhecido como czar antidrogas.

Há uma semana, o Congresso revogou uma norma que determinava limites ao presidente para decretar estados de exceção, o que lhe permite, além de mobilizar militares nas ruas, restringir as liberdades de reunião e de movimento.

O departamento de comunicação do Ministério da Educação também informou a renúncia da titular da pasta, Beatriz García.

O governo optou até o momento pelo diálogo, mas não foi atendido pelos líderes das organizações que lideram os protestos.

Mais de 100 bloqueios de estradas são reportados no país, quase o dobro do que duas semanas atrás, segundo dados oficiais. Essas ações provocaram escassez de alimentos, medicamentos e combustível em La Paz e na cidade vizinha de El Alto.

A gestão de Paz denuncia uma tentativa de “alterar a ordem democrática” e acusa o ex-presidente socialista Evo Morales (2006-2019) de promover as manifestações.

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