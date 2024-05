Dois mortos e sete feridos em ataques de dissidentes das Farc na Colômbia

afp_tickers

Dois policiais morreram e pelo menos outras sete pessoas ficaram feridas em diversos ataques perpetrados por dissidentes da extinta guerrilha Farc no sudoeste da Colômbia, informaram as autoridades nesta segunda-feira (20).

Os rebeldes, que se recusaram a aderir ao acordo de paz de 2016, atacaram um banco um posto policial em Morales, no departamento de Cauca, com tiros e bombas cilíndricas.

Dois policiais uniformizados morreram e outros três ficaram feridos, confirmou à AFP uma fonte da instituição sob condição de anonimato.

Os confrontos continuam, e o Exército enviou 100 soldados para o local.

A província de Cauca denunciou “intimidações” por parte da guerrilha nos municípios de Suárez e Silvia.

No departamento vizinho de Valle del Cauca, uma motocicleta carregada de explosivos explodiu, deixando quatro feridos, incluindo três menores.

O presidente Gustavo Petro qualificou a situação em Cauca como “inaceitável” e pediu ao ministro da Defesa, Iván Velásquez, que se deslocasse ao local.

“Não toleraremos que continuem amedrontando a população com ataques terroristas”, escreveu o presidente de esquerda na rede social X.

Em Cauca e Valle del Cauca operam frentes comandadas por Iván Mordisco, que até abril era considerado o líder absoluto da dissidência das Farc que se autodenomina Estado-Maior Central (EMC), mas o governo o retirou do processo de paz iniciado no final de 2023.

Petro continuou negociando com outros líderes, que supostamente agrupam metade dos 3.500 combatentes do EMC, e iniciou uma ofensiva contra as forças de Mordisco.

das/nn/jb/mvv