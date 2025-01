Dois mortos e vários feridos por incêndios florestais devastadores nos arredores de Los Angeles

Poderosos incêndios florestais devastam comunidades ao redor de Los Angeles, na costa oeste dos Estados Unidos, deixando pelo menos dois mortos, vários feridos e dezenas de milhares de pessoas evacuadas, informaram as autoridades nesta quarta-feira (8).

“Infelizmente, temos duas pessoas falecidas, por enquanto por causas desconhecidas, e um número significativo de feridos”, declarou o chefe do departamento de bombeiros de Los Angeles, Anthony Marrone.

Pacific Palisades, um subúrbio luxuoso de Los Angeles, se tornou um inferno na manhã de terça-feira, com o fogo consumindo cerca de 1 mil estruturas e mais de 2 mil hectares, informou Marrone.

Centenas de bombeiros lutam no ar e no solo contra as chamas descontroladas, intensificadas por fortes rajadas de vento que se agravaram durante a noite no sul da Califórnia.

A leste, na Floresta Nacional de Los Angeles, outro incêndio teve início na tarde de terça-feira e já destruiu mais de 800 hectares.

Outros dois incêndios eclodiram ao redor de Los Angeles, colocando outras milhares de pessoas sob ordens de evacuação.

“Juntos, esses incêndios estão levando os serviços de emergência ao limite”, disse Kristin Cowley, do departamento de bombeiros da cidade.

Dezenas de milhares de moradores das comunidades ao redor, assim como em Los Angeles, estão sem energia elétrica, o que dificulta a comunicação.

A cidade amanheceu com aspecto apocalíptico, coberta por nuvens cinzas e alaranjadas, além de árvores caídas e várias de suas palmeiras características quebradas devido à força dos ventos.

“A tempestade deve piorar durante a manhã”, escreveu a prefeita de Los Angeles, Karen Bass, nas redes sociais.

– “Condições climáticas perigosas” –

Os incêndios começaram em um ambiente de baixa umidade, justamente quando os ventos de Santa Ana, característicos dessa temporada do ano na Califórnia, avançam com força na região.

“As aeronaves continuarão lançando água na área identificada hoje, quando o clima permitir”, disse Crowley.

Várias escolas foram fechadas e importantes vias da cidade estão bloqueadas.

Algumas árvores do Getty Villa, um dos maiores centros de arte do mundo, pegaram fogo devido à proximidade das chamas. No entanto, a instituição “permanecerá segura e intacta”, de acordo com um comunicado emitido na manhã desta quarta-feira.

Ordens e alertas de evacuação circularam durante toda a noite, causando pânico em várias comunidades.

Uma situação similar à que viveu Pacific Palisades na manhã de terça-feira.

Andrew Hires, um professor universitário que conversou com a AFP, recebeu um alerta no meio da manhã quando estava com sua filha no dentista.

“Corremos para o carro”, disse Hires. “Jogamos um monte de documentos e roupas em caixas, algumas fotos, e fomos embora”, relatou.

“A fumaça soprava morro abaixo quando estava na casa, e o fogo estava bem perto”, acrescentou.

As autoridades advertiram que a situação está longe de melhorar.

Os ventos sopram com força na região e atingem entre 70 e 145 quilômetros por hora.

“Condições climáticas perigosas avançam no sul da Califórnia, com as mais extremas previstas para esta manhã”, escreveu o Serviço Nacional de Meteorologia.

“Os ventos devem diminuir um pouco ao longo do dia, mas as condições climáticas críticas devem persistir até quinta-feira”.

Devido à situação dramática enfrentada pela Califórnia, estados vizinhos enviaram reforços para combater o fogo, e o governo federal aprovou recursos.

Os incêndios são frequentes no oeste dos Estados Unidos e desempenham um papel importante no ciclo da natureza.

Mas os cientistas alertam que a mudança climática, causada pela ação humana, altera os padrões e cria climas extremos, com secas mais prolongadas e intensas, e incêndios mais vorazes e que se propagam mais rapidamente.

