Dolly Parton cancela residência em Las Vegas para cuidados médicos

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A estrela americana do country Dolly Parton voltou a cancelar uma série de shows previstos em Las Vegas devido a preocupações com sua saúde.

Parton, de 80 anos, anunciou nesta segunda-feira (4) em seu Instagram que, embora os tratamentos estejam funcionando, ainda não está pronta para subir ao palco.

“A boa notícia é que estou respondendo bem aos remédios e aos tratamentos, e estou melhorando a cada dia”, disse a intérprete de “Jolene” em um vídeo em sua conta.

A má notícia, acrescentou, é que “vai levar um tempinho até que eu esteja pronta para o nível de apresentação em cena, porque alguns dos remédios e dos tratamentos me deixam um pouco atordoada”.

“E claro que eu não posso ficar tonta carregando banjos, guitarras e tudo o mais de salto alto, e vocês sabem que eu vou usá-los”, acrescentou a lenda do country americano.

“Sem mencionar todos esses figurinos pesados com pedrarias, meu cabelão e minha grande personalidade”, brincou.

Parton disse que seus sistemas imunológico e digestivo “tiveram muito trabalho nos últimos três anos”, mas que os médicos lhe garantiram que todos os seus problemas são tratáveis.

A intérprete de “9 to 5” havia cancelado em setembro de 2025 a residência por problemas de saúde, e uma série de shows foi remarcada para este ano.

O anúncio desencadeou especulações e um comunicado de sua irmã, a ponto de a cantora vir a público em outubro declarar: “Ainda não estou morta”.

Parton, que ficou viúva há um ano, agradeceu aos fãs pelo apoio e disse que continua ativa em alguns projetos, como um museu e um hotel que espera inaugurar no fim deste ano em Nashville, Tennessee.

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