The Swiss voice in the world since 1935

Dolly Parton cancela shows em Las Vegas por problemas de saúde

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
1 minuto

A cantora americana Dolly Parton, de 79 anos, cancelou seus próximos shows em Las Vegas devido a problemas de saúde, embora tenha enfatizado que ainda não encerrou sua brilhante carreira.

“Como muitos sabem, eu estive lidando com alguns problemas de saúde e meus médicos dizem que preciso passar por alguns procedimentos”, publicou a lenda da música country nas redes sociais na noite de domingo, sem dar detalhes.

A intérprete de sucessos como “Jolene” não perdeu, no entanto, seu característico senso de humor: “Deve ser hora da minha revisão médica dos 160.000 quilômetros, embora não seja a habitual visita ao meu cirurgião plástico!”, brincou.

“Agora, falando sério, dada esta situação, não vou conseguir ensaiar nem montar o espetáculo que vocês querem ver”, acrescentou.

Parton tinha seis noites de shows previstas – com ingressos esgotados – em dezembro no Caesars Palace. As novas datas foram remarcadas para setembro de 2026.

“E não se preocupem achando que vou me aposentar, porque Deus ainda não disse nada sobre parar”, esclareceu na mensagem para seus milhões de seguidores.

Parton tornou-se uma grande estrela na década de 1970, com singles como “Coat of Many Colors”, seguidos por sucessos como “I Will Always Love You”, famosa pela versão de Whitney Houston, e “9 to 5”.

mlm/bgs/ad/val/dd

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Benjamin von Wyl

Você confia na resiliência democrática do seu país?

As democracias enfrentam desafios internos e externos. Seu país resistiria ao autoritarismo? Participe do debate!

Participe da discussão
4 Curtidas
36 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
27 Curtidas
37 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Dominique Soguel

Que lições podemos tirar sobre os riscos e as vantagens de cumprir os tratados nucleares?

Rússia, Ucrânia, Coreia do Norte, Israel, Irã. Qual é o sentido dos acordos nucleares se vale a pena ignorá-los?

Participe da discussão
4 Curtidas
13 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR