Donald Trump lança ultimato de ‘dez dias’ ao Irã para buscar acordo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (19) que definiu um prazo de “dez dias” para decidir se é possível um acordo com o Irã e advertiu que, caso contrário, acontecerão “coisas ruins”.

Washington e Teerã, que retomaram o diálogo no início de fevereiro pela primeira vez desde a guerra de 12 dias de junho de 2025, realizaram duas rodadas de conversas.

No entanto, ambos continuam trocando ameaças em um contexto de escalada militar: os Estados Unidos intensificaram seu desdobramento no Oriente Médio e o Irã realiza exercícios no mar de Omã junto à Rússia.

“Ao longo dos anos ficou demonstrado que não é fácil alcançar um acordo significativo com o Irã. Temos que fazer um acordo significativo, caso contrário coisas ruins acontecerão”, afirmou Trump.

Ele advertiu que Washington “pode ter que ir um passo além” se nenhum acordo for alcançado, e acrescentou: “Vocês provavelmente saberão nos próximos 10 dias”.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, advertiu na quarta-feira que há “muitos motivos e argumentos que poderiam ser invocados para um ataque contra o Irã”.

Israel, aliado dos Estados Unidos e nêmesis do Irã, também lançou um novo alerta: “Se os aiatolás cometerem um erro e nos atacarem, receberão uma resposta que nem sequer podem imaginar”, advertiu o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

O principal ponto de conflito é o programa nuclear iraniano.

Sob pressão, o Irã voltou a defender nesta quinta-feira “seu direito” ao enriquecimento de urânio para fins civis, especialmente para gerar energia.

“Nenhum país pode privar o Irã do direito de se beneficiar pacificamente dessa tecnologia”, reafirmou o chefe da Organização de Energia Atômica do Irã, Mohamad Eslami.

O Irã havia dito na quarta-feira que está “elaborando um marco” para avançar em suas negociações com Washington, retomadas em 6 de fevereiro com a mediação de Omã.

“Não queremos a guerra” –

Embora ambas as partes demonstrem vontade de continuar o diálogo, divergem sobre o conteúdo das discussões.

O Irã, que nega buscar a bomba atômica — como o acusam os países ocidentais e Israel —, quer limitar as conversas ao seu programa nuclear e exige o levantamento das sanções que asfixiam sua economia.

Mas para Washington, um acordo deve incluir um entendimento sobre seu programa de mísseis balísticos, bem como o fim do apoio do Irã a grupos armados hostis a Israel no Oriente Médio.

Trump multiplicou nas últimas semanas as ameaças de ataques, primeiro em reação à repressão nas últimas semanas por parte do poder iraniano a uma onda de protestos e, depois, para forçar um acordo.

As redes CNN e CBS informaram que o Exército dos Estados Unidos estava preparado para realizar ataques contra o Irã a partir deste fim de semana, embora o presidente americano ainda não tivesse tomado uma decisão.

Diante dessa “escalada de tensões sem precedentes”, a Rússia instou à moderação.

O chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi, reuniu-se na quarta-feira com o argentino Rafael Grossi, diretor-geral do Organismo Internacional de Energia Atômica (OIEA), encarregado de verificar o caráter pacífico das atividades nucleares do país.

O Irã havia suspendido sua cooperação com o organismo da ONU e restringido o acesso de seus inspetores às instalações afetadas após a guerra desencadeada por Israel no ano passado, durante a qual os Estados Unidos bombardearam instalações nucleares iranianas.

“Não queremos a guerra (…) Mas se quiserem tentar nos impor sua vontade (…) deveríamos aceitá-la?”, declarou o presidente iraniano, Masud Pezeshkian.

