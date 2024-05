Dortmund mantém a compostura e elimina PSG para chegar à final da Champions com gol de Hummels

3 minutos

Por Julien Pretot

PARIS (Reuters) – O Borussia Dortmund mostrou muita compostura para chegar à final da Liga dos Campeões pela terceira vez na história, após um gol de Mats Hummels no segundo tempo garantir aos visitantes a vitória por 1 x 0 contra um Paris Saint-Germain que perdeu muitas chances de gol, nesta terça-feira.

O resultado selou uma vitória merecida por 2 x 0 aos alemães no placar agregado das duas partidas das semifinais.

Hummels marcou de cabeça após escanteio aos cinco minutos do segundo tempo para enviar os alemães, que venceram o título em 1997, para sua primeira final da principal competição europeia de clubes desde 2013.

Na final de 1ª de junho em Wembley, eles enfrentarão o vencedor do confronto entre Real Madrid, 14 vezes campeão, e o Bayern de Munique. Os dois times jogarão no Santiago Bernabéu, na capital espanhola, na quarta-feira, depois de empatarem por 2 x 2 no jogo de ida na Alemanha.

O PSG, do técnico Luis Enrique, acertou a trave quatro vezes, mas não conseguiu encontrar o fundo das redes. Kylian Mbappé, cuja saída ao final da temporada é amplamente esperada, foi apenas uma sombra do jogador brilhante que costuma ser.

“Faltou eficiência para nós”, disse o capitão do PSG, o zagueiro brasileiro Marquinhos.

“Ainda há coisas positivas para tirarmos desta competição. No começo, ninguém imaginava que chegaríamos tão longe. Perdemos na semifinal, mas com um novo técnico e um novo projeto”.

O técnico do Dortmund, Edin Terzic, disse que seu time mereceu chegar à final.

“Estou muito orgulhoso, muito feliz. Vencemos o PSG e não sofremos gol. Nós tivemos um pouco de sorte, mas merecemos nosso lugar na final”, disse.

COMEÇO AGRESSIVO

O PSG, que entrou no confronto como favorito para chegar à segunda decisão, após ser vice-campeão em 2020, começou de maneira agressiva, e Mbappé teve a primeira chance, aos sete minutos, com um chute de primeira, durante a pressão dos anfitriões.

Os visitantes, no entanto, mantiveram a compostura e se seguraram. A confiança deles cresceu e veio a primeira oportunidade, com Julian Ryerson, cujo chute acertou o lado externo da rede.

O Dortmund teve uma chance melhor, aos 35 minutos, quando, em um rápido contra-ataque após um erro lamentável de Mbappé, Gianluigi Donnarumma fez uma defesa brilhante para negar o gol de Karim Adeyemi.

O PSG teve sorte que o placar estava empatado quando chegou o intervalo.

O time de Luis Enrique pisou o acelerador após a pausa, com Warren Zaïre-Emery acertando a trave, depois da tentativa de Mbappé ser desviada para sua direção por Gonçalo Ramos.

Mas o Dortmund foi mais clínico, e Hummels marcou de cabeça em um escanteio de Julian Brandt, cinco minutos depois do intervalo, para dobrar a vantagem do time alemão nas duas partidas da semifinal.

Ousmane Dembélé foi uma ameaça constante após os 15 minutos do segundo tempo, mas, como o resto do time, o atacante da França entrou no jogo tarde demais contra um time que nunca perdeu a compostura e mereceu totalmente seu lugar na final.

(Reportagem de Julien Pretot)