Drama de reféns em boate holandesa termina pacificamente com prisão do suspeito

1 minuto

EDE, Holanda (Reuters) – Um drama com reféns em uma boate no leste da Holanda terminou pacificamente no sábado após várias horas com a prisão de um suspeito – um homem usando uma máscara que saiu do prédio e se entregou à polícia.

“O último refém acabou de ser libertado. Uma pessoa foi presa”, disse um comunicado da polícia. “Não podemos compartilhar mais informações neste momento.”

Várias pessoas, inclusive funcionários, foram tomadas como reféns no Cafe Petticoat, na cidade de Ede, na manhã de sábado. O motivo não estava claro.

Autoridades disseram em uma coletiva de imprensa que o suspeito, que já era conhecido da polícia, havia ameaçado os reféns com facas. Segundo a polícia, não havia indícios de motivação terrorista.

O suspeito saiu da boate, colocou as mãos atrás da cabeça e se ajoelhou antes de ser algemado pela polícia, disse um jornalista de vídeo da Reuters que estava no local.

Unidades de explosivos da polícia foram deslocadas para o prédio no centro da cidade. As ruas da área foram esvaziadas e os trens foram cancelados para a cidade, que fica a quase 80 km de Amsterdã.

(Reportagem de Piroschka van de Wouw, Anthony Deutsch e Toby Sterling)