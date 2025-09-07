Drone lançado por rebeldes do Iêmen cai em aeroporto de Israel e deixa um ferido

Um drone lançado neste domingo (7) por rebeldes huthis do Iêmen caiu em um aeroporto no sul de Israel e deixou um homem ferido, informou a Cruz Vermelha israelense.

Um porta-voz da autoridade aeroportuária disse que o drone “atingiu a área de chegadas” do aeroporto de Ramon, próximo à fronteira com a Jordânia, e que as operações do terminal estão suspensas.

Israel anunciou, neste domingo, que seu território foi atacado com quatro drones lançados pelos rebeldes huthis do Iêmen e com dois projéteis lançados da Faixa de Gaza pelo movimento armado Jihad Islâmica.

Inicialmente, o Exército israelense disse que havia interceptado três drones “que vinham do Iêmen” e que havia abatido dois antes de entrarem em seu espaço aéreo, mas não especificou o que aconteceu com o terceiro.

Depois, confirmou que um quarto drone “caiu na área do Aeroporto Ramon”.

Em nota à imprensa, o serviço de emergência Magen David Adom confirmou que um homem ficou ferido no aeroporto e está recebendo atendimento médico.

“Os paramédicos estão prestando tratamento médico (…) a um homem de 63 anos, em condição leve, completamente consciente, com ferimentos de estilhaços nas extremidades”, informou.

Os rebeldes huthis, que controlam grandes áreas do território iemenita, prometeram vingar o assassinato de seu primeiro-ministro em um ataque aéreo israelense em agosto em Saná, a capital do Iêmen.

Seu líder, Abdul Malik Al Huthi, disse que continuaria “mirando em Israel com mísseis e drones” e escalaria os ataques, em solidariedade aos palestinos.

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, respondeu que seu país infligirá “as dez pragas” bíblicas aos huthis após os contínuos atentados em seu território.

Em outro incidente relatado neste domingo, o Exército israelense disse que dois projéteis haviam sido lançados da Faixa de Gaza em direção a Netivot, no sul, e a comunidades próximas a Gaza nessa região, mas um foi interceptado e o outro caiu em uma área desabitada.

O braço armado da Jihad Islâmica, aliado do Hamas em Gaza, reivindicou os lançamentos.

Esta é a primeira vez em vários meses que projéteis disparados da Faixa de Gaza ameaçam Netivot, de 50.000 habitantes e a cerca de 10 quilômetros do território palestino.

A guerra começou após o ataque sem precedentes do movimento islamista Hamas em solo israelense em 7 de outubro de 2023.

A resposta de Israel provocou pelo menos 64.300 mortes em Gaza, a maioria mulheres e crianças, segundo o Ministério da Saúde do território controlado pelo Hamas, cujos dados são considerados confiáveis pela ONU.

