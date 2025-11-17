Duas obras de Bach para órgão são identificadas e tocadas na Alemanha

Duas composições para órgão perdidas foram identificadas na Alemanha como obras de Johann Sebastian Bach, três décadas após sua descoberta, e tocadas pela primeira vez em mais de três séculos nesta segunda-feira (17) em Leipzig.

As composições foram criadas quando Bach tinha 18 anos e trabalhava como professor de órgão na localidade de Arnstadt, na Turíngia, no início de sua carreira, e captaram a atenção dos pesquisadores há 30 anos.

A “chacona em ré menor”, com o número BWV 1178, e a “chacona em sol menor”, com o número BWV 1179, puderam finalmente ser atribuídas ao compositor após mais de 30 anos de pesquisa, explicou Peter Wollny, diretor do Arquivo Bach de Leipzig, em uma coletiva de imprensa.

As duas obras foram interpretadas pela primeira vez em público pelo organista holandês Ton Koopman, presidente do Arquivo Bach, na igreja de Santo Tomás de Leipzig, na presença do secretário de Estado da Cultura, Wolfram Weimer.

Esse último qualificou o acontecimento como uma “sensação mundial” e um “grande momento para o mundo da música”.

Wollny descobriu os manuscritos antigos na Biblioteca Real da Bélgica em Bruxelas, em 1992.

– “A peça que faltava” –

As peças não estavam datadas nem assinadas, mas Wollny ficou fascinado porque continham várias das características que tornam única a música de Bach deste período.

As duas chaconas, um gênero musical muito popular naquela época, apresentavam “características estilísticas que se encontram nas obras de Bach desse período, e em nenhum outro compositor”, acrescentou.

Durante três décadas, Wollny procurou “a peça que faltava para atribuir essas composições”, ou seja, “a identificação do copista”, explicou.

A criação de um portal de pesquisa sobre o compositor, realizado pela Academia de Ciências da Saxônia, permitiu “afirmar com certeza” que as cópias encontradas em Bruxelas foram feitas por volta de 1705 por Salomon Günther John, afirmou Wollny.

O secretário de Estado da Cultura destacou o “trabalho minucioso de investigação” de Wollny, digno de um “detetive”.

Segundo Wollny, Bach compôs essas chaconas por volta do mesmo ano em Arnstadt, no centro da Alemanha, onde era organista no início de sua carreira. Na época, ele tinha apenas 18 anos.

Koopman, o músico holandês que interpretou as obras nesta segunda-feira, afirmou que são de “muito boa qualidade”.

“Quando se pensa em Bach ou Mozart, acredita-se que a genialidade chega mais tarde na vida, mas este não é o caso”, disse.

“Estou convencido de que os organistas de todo o mundo ficarão muito agradecidos por este novo repertório virtuoso e animado”, acrescentou.

