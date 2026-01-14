Duas semanas após tragédia na Suíça, velas pirotécnicas causam incêndio na Espanha

afp_tickers

2 minutos

Menos de duas semanas após a tragédia em Crans-Montana, na Suíça, velas pirotécnicas provocaram, na noite do último sábado, um breve incêndio em um restaurante de Madri, sem deixar vítimas, informaram os donos do estabelecimento nesta quarta-feira (14), após a publicação de imagens nas redes sociais.

“No sábado passado ocorreu um princípio de fogo em um dos estabelecimentos dos GLH Singular Restaurants”, informou, em nota enviada à AFP, o grupo GLH, ao qual pertence o restaurante Fanatico, localizado na célebre avenida La Castellana, no centro de Madri.

“O princípio de fogo foi detectado e controlado em um intervalo de aproximadamente oito segundos mediante o uso de extintores, sem que chegasse a se propagar, portanto o foco sempre esteve controlado”, acrescentou o comunicado, detalhando que “não houve danos pessoais, nem abalo estrutural no estabelecimento”.

Um vídeo difundido por veículos de mídia espanhóis mostra o incidente ocorrido neste local, conhecido por suas atrações e espetáculos com temática circense durante as refeições.

As imagens mostram uma cortina pegando fogo no momento em que clientes do restaurante são convidados a erguer as velas pirotécnicas e agitá-las, enquanto bailarinas fazem um número em cima do balcão.

Um garçom rapidamente pega um extintor para apagar o incêndio. “O GLH Singular Restaurants decidiu proibir de forma definitiva o uso de velas e qualquer elemento pirotécnico em todos os seus estabelecimentos”, assegurou a empresa.

O incidente ocorre menos de duas semanas depois do incêndio no bar Le Constellation, na estação de esqui suíça de Crans-Montana, que deixou 40 mortos — principalmente adolescentes e jovens – e 116 feridos.

A tragédia, que provocou forte comoção na Suíça, foi causada por faíscas de velas pirotécnicas que entraram em contato com uma espuma acústica colocada no teto do subsolo do estabelecimento, segundo os primeiros elementos da investigação.

Foi aberta uma investigação por homicídio por negligência, lesões corporais por negligência e incêndio por negligência contra o casal de franceses dona do bar.

O homem foi colocado em prisão preventiva durante três meses, enquanto sua esposa permanece em liberdade condicional.

