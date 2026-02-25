Economia alemã cresceu 0,3% no último trimestre de 2025

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha registrou uma leve aceleração de 0,3% no último trimestre de 2025, segundo números definitivos publicados nesta quarta-feira (25), e o governo espera uma recuperação mais forte em 2026.

De acordo com o instituto de estatística Destatis, no conjunto de 2025 o PIB alemão aumentou 0,2%, após dois anos consecutivos de recuo.

“Isto significa que o ano econômico de 2025 terminou em uma nota positiva”, declarou Ruth Brand, presidente do Destatis.

Este aumento da atividade no último trimestre do ano foi impulsionado pelo consumo das famílias e das administrações públicas.

O comércio exterior, um dos pilares da economia alemã, permaneceu, contudo, muito enfraquecido, com as exportações de bens e serviços em queda de 0,6% em 12 meses.

A Alemanha, porém, espera um avanço deste setor em 2026: o governo conta com um crescimento de 1%, sustentado por centenas de bilhões de euros em investimento público em defesa e infraestrutura.

A economia do país, no entanto, continua prejudicada pela queda da demanda mundial, pela concorrência asiática e, desde o ano passado, pelo aumento das tarifas nos Estados Unidos, um parceiro comercial-chave.

Além disso, o excesso de capacidade na indústria deverá frear a recuperação no primeiro trimestre de 2026, alertou em meados de fevereiro o Bundesbank, o banco central da Alemanha.

O Destatis também informou nesta quarta-feira a estabilidade do déficit público alemão em relação ao PIB, que permaneceu inalterado em 2,7% em 2025.

