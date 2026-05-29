Economia brasileira se recupera no 1º trimestre e cresce 1,1%

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O Brasil registrou crescimento de 1,1% no primeiro trimestre deste ano, impulsionado pela agricultura e pela indústria, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira (29) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a menos de cinco meses das eleições presidenciais de outubro.

Esse número representa um aumento em relação ao quarto trimestre de 2025, quando o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu apenas 0,3%, segundo dados revisados do IBGE.

Esta é uma boa notícia para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que busca a reeleição.

A recuperação se deve principalmente ao forte desempenho da agricultura (+2%), típico do início do ano, época de colheita.

A taxa “pode ser explicada pelo crescimento de produção e ganho de produtividade” nesse setor, afirmou o IBGE em comunicado, destacando também “as condições climáticas favoráveis”.

A indústria também apresentou dinamismo (+1%), enquanto o setor de serviços cresceu apenas 0,5%

O consumo das famílias aumentou 1%.

O IBGE anunciou outro índice positivo no dia anterior: a redução da taxa de desemprego para 5,8% no trimestre de fevereiro a abril, a menor para esse período desde 2012.

Na última pesquisa semanal Focus do Banco Central, o crescimento econômico para este ano foi estimado em 1,89% pelas instituições financeiras e especialistas consultados.

Em 2025, o crescimento da economia brasileira foi de 2,3%.

Lula, que aos 80 anos aspira a um quarto mandato, critica a política monetária restritiva do Banco Central, argumentando que ela prejudica o crescimento.

Para conter a inflação, o Banco Central mantém uma das taxas de juros de referência (Selic) mais altas do mundo, em 14,5%.

Nas eleições presidenciais, Lula enfrentará o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), de 45 anos, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado.

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