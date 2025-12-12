Economia britânica se contraiu novamente em 0,1% em outubro

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido se contraiu em 0,1% em outubro, anunciou o Gabinete Nacional de Estatísticas (ONS) nesta sexta-feira (12), uma queda inesperada, já que os analistas previam um ligeiro aumento de 0,1%.

Essa queda segue uma retração idêntica em setembro e crescimento nulo em agosto.

A queda aumenta a pressão sobre o governo trabalhista que, desde que retornou ao poder em julho de 2024, tem lutado para cumprir sua promessa de recuperar o crescimento.

“Estamos determinados a desafiar as previsões de crescimento e criar empregos de qualidade, para que todos possam se beneficiar de uma situação melhor”, disse um porta-voz do Ministério das Finanças em um comunicado.

Outubro foi marcado pela retomada das operações da Jaguar Land Rover, que havia sido forçada a suspender a produção em setembro devido a um ataque cibernético que teve um impacto significativo na economia britânica.

Mas esse aumento na atividade não foi suficiente para levar o Reino Unido de volta ao crescimento em outubro, afirma Lindsay James, analista da Quilter, que atribui a queda do PIB às preocupações prévias à apresentação do orçamento britânico em 26 de novembro.

“Empresas e consumidores esperavam aumentos de impostos, e a especulação incessante e os vazamentos de informações mais uma vez prejudicaram a economia britânica, assim como no ano passado”, afirmou.

O governo anunciou aumentos de impostos no orçamento, embora estes só devam ser implementados gradualmente ao longo dos anos, o que parece ter tranquilizado os mercados.

“A economia britânica está desacelerando”, enfatiza Lindsay James, tornando “cada vez mais provável” um novo corte na taxa de juros pelo Banco da Inglaterra em sua reunião de 18 de dezembro.

A instituição monetária precisa lidar com uma inflação alta, em comparação com outros países da zona do euro, que ficou em 3,6% em outubro.

