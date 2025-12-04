Economia do Brasil avança no terceiro trimestre impulsionada pelo agro

A economia do Brasil cresceu 1,8% no terceiro trimestre de 2025 na comparação com o mesmo período do ano passado, impulsionada pelo setor agropecuário, segundo dados oficiais divulgados nesta quinta-feira (4) que apresentam, entretanto, uma desaceleração.

O resultado mostra que a economia do país continuou perdendo impulso, com um crescimento de apenas 0,1% na comparação com o trimestre anterior, em um contexto de taxas de juros elevadas, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) ficou abaixo das expectativas do mercado, que esperava um avanço em torno de 0,2%, de acordo com estimativas de instituições financeiras consultadas pelo jornal Valor Econômico. O PIB totalizou R$ 3,2 trilhões.

Na comparação anual, o setor agropecuário liderou a expansão com um salto de 10,1%, enquanto a indústria mostrou um crescimento de 1,7% e os serviços, 1,3%.

A desaceleração da economia ocorre no momento em que o Banco Central do Brasil (BCB) mantém uma das taxas de juros mais elevadas do mundo em um esforço de conter a inflação.

A taxa Selic está em 15% desde junho, um patamar elevado que encarece o crédito e desestimula o consumo e o investimento, o que freia o crescimento econômico.

Além disso, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfrentou as tarifas dos Estados Unidos de até 50% sobre vários produtos brasileiros, que entraram em vigor em 6 de agosto.

Desde então, Washington anunciou exclusões para alguns setores, incluindo a carne bovina e o café, dos quais o Brasil é o maior produtor e exportador mundial.

– Inflação em retrocesso –

A inflação registrou em outubro o seu menor resultado para este mês em quase 30 anos e moderou-se para 4,68% nos últimos 12 meses, mas próximo da meta oficial.

O ritmo de aumento dos preços é o indicador que os brasileiros sentem mais diretamente.

No início do ano, a inflação dos alimentos influenciou a queda de popularidade de Lula, que afirmou seu desejo de buscar um quarto mandato nas eleições de outubro de 2026.

O desemprego continua caindo e atingiu o menor nível desde 2012 no trimestre entre agosto e outubro, apesar das tarifas americanas.

A economia brasileira cresceu 3,4% no ano passado, apesar das fortes inundações e secas que castigaram o país ao longo do ano.

O mercado espera um crescimento de 2,16% em 2025, segundo especialistas e instituições financeiras consultados pelo boletim Focus do BCB.

Mas para 2026 estimam que desacelerará para 1,78%.

