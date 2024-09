Economia dos EUA está em ‘ponto de inflexão’, diz assessora de Biden

A economia dos Estados Unidos está em um “importante ponto de inflexão”, afirmou a principal assessora econômica do presidente Joe Biden, Lael Brainard, que também fez pedidos pela proteção do mercado de trabalho, a dois dias de um possível corte nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed), o banco central americano.

O Fed deve se pronunciar na quarta-feira (18) sobre os juros, e o mercado espera uma primeira redução, que marcaria o início de um ciclo para flexibilizar a política monetária e baratear o custo do dinheiro.

“Hoje estamos em um importante ponto de inflexão”, disse a assessora econômica da Casa Branca diante do Conselho de Relações Exteriores de Nova York.

“A inflação está agora perto dos níveis pré-pandêmicos, e isso significa que o foco (do Fed) deve estar em salvaguardar os progressos – os importantes progressos – que fizemos no mercado de trabalho”, afirmou Brainard, em meio ao avanço da campanha para as eleições presidenciais de novembro, que têm a economia e a inflação como dois eixos centrais.

Especialistas consideram praticamente certo que o Fed anunciará na quarta-feira uma redução nas taxas de juros, o que baratearia o custo do dinheiro e promoveria o crédito para consumo e investimentos, após dados positivos que aproximam a inflação da meta de 2% ao ano.

O banco central dos Estados Unidos tem um mandato duplo do Congresso: manter a estabilidade dos preços e um mercado de trabalho saudável. Alguns de seus diretores indicaram recentemente que dão igual atenção ao emprego e à inflação, que parece estar controlada.

