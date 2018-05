A vontade de contar a história dos 200 anos da formação da cidade foi o que inovou o desfile de 2018. Tradicionalmente um desfile de escolas e associações sem grande unidade, no ano do bicentenário a prefeitura planejou um desfile temático histórico. Dividido em vários atos, cada um representando um pouco a história da cidade, o desfile todo apareceu como uma escola de samba sob o enredo dos 200 anos de Nova Friburgo.

Na verdade, a população veio em massa admirar o desfile, só que estava aglomerada 100 metros abaixo da prefeitura. “O prefeito Renato Bravo deve ter feito isso para manter os manifestantes à distância”, conta uma fotógrafa que estava cobrindo o evento, em alusão a ameaças de protestos contra o prefeito, previstos para a hora do desfile. Os jornalistas foram um dos poucos que puderam chegar perto da prefeitura. O palanque das autoridades, aliás, sem ninguém da população em volta e com quase metade dos membros do poder com quepes e uniformes, lembrava uma outra fase da história do Brasil, essa um pouco mais recente.

Uma medida de segurança que surpreendeu quem passava desfilando em frente à prefeitura, primeira etapa a ser percorrida na avenida Alberto Braune, principal via da cidade. “Puxa, está bem vazio, espero que cheguem mais pessoas”, disse o suíço Raphael Fessler, presidente da “Association Fribourg-NovaFriburgo”, que desfilava com a delegação de suíços que vieram homenagear os 200 anos da assinatura do acordo que possibilitou a vinda de 2000 suíços para Nova Friburgo.

Um dia ensolarado agraciou o tradicional desfile do 16 de maio, data do aniversário de Nova Friburgo, que trouxe algumas surpresas e inovações na comemoração dos 200 anos.

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Desfile da cidade une história e atualidade Fernando Hirschy 17. Maio 2018 - 16:38 Um dia ensolarado agraciou o tradicional desfile do 16 de maio, data do aniversário de Nova Friburgo, que trouxe algumas surpresas e inovações na comemoração dos 200 anos. O povo friburguense não quis aproveitar o feriado da cidade para ficar um pouco mais na cama. Já bem cedo, levas de pessoas – algumas bem irritadas – tentavam chegar perto da prefeitura da cidade, onde foi instalado o palanque das autoridades. “Estão fazendo a gente de palhaço, andamos à beça para chegar até aqui, mas as ruas de acesso à prefeitura estão todas bloqueadas e cheias de seguranças que não deixam ninguém passar”, diz um grupo de duas famílias que veio assistir ao desfile. Uma medida de segurança que surpreendeu quem passava desfilando em frente à prefeitura, primeira etapa a ser percorrida na avenida Alberto Braune, principal via da cidade. “Puxa, está bem vazio, espero que cheguem mais pessoas”, disse o suíço Raphael Fessler, presidente da “Association Fribourg-NovaFriburgo”, que desfilava com a delegação de suíços que vieram homenagear os 200 anos da assinatura do acordo que possibilitou a vinda de 2000 suíços para Nova Friburgo. Na verdade, a população veio em massa admirar o desfile, só que estava aglomerada 100 metros abaixo da prefeitura. “O prefeito Renato Bravo deve ter feito isso para manter os manifestantes à distância”, conta uma fotógrafa que estava cobrindo o evento, em alusão a ameaças de protestos contra o prefeito, previstos para a hora do desfile. Os jornalistas foram um dos poucos que puderam chegar perto da prefeitura. O palanque das autoridades, aliás, sem ninguém da população em volta e com quase metade dos membros do poder com quepes e uniformes, lembrava uma outra fase da história do Brasil, essa um pouco mais recente. A vontade de contar a história dos 200 anos da formação da cidade foi o que inovou o desfile de 2018. Tradicionalmente um desfile de escolas e associações sem grande unidade, no ano do bicentenário a prefeitura planejou um desfile temático histórico. Dividido em vários atos, cada um representando um pouco a história da cidade, o desfile todo apareceu como uma escola de samba sob o enredo dos 200 anos de Nova Friburgo.