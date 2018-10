A greve, fenômeno relativamente raro na Suíça, ocorre em meio a negociações para um novo acordo sindical no setor de construção. O contrato atual expira no final do ano. Os trabalhadores em greve denunciaram um suposto recrudescimento do trabalho temporário em obras, a precariedade da situação dos trabalhadores mais idosos e a subcontratação maciça, muitas vezes levando ao dumping salarial.

A manifestação acontece na esteira de um protesto semelhante, reunindo 3.000 trabalhadores no cantão do Ticino na segunda-feira.

Pedreiros em greve marcham pelas ruas de Genebra SDA-ATS 16. Outubro 2018 - 15:46 Cerca de 1.800 trabalhadores da construção marcharam pelas ruas de Genebra para protestar contra o agravamento das condições de trabalho. A manifestação acontece na esteira de um protesto semelhante, reunindo 3.000 trabalhadores no cantão do Ticino na segunda-feira. A greve em Genebra foi convocada pelos sindicatos Unia, Synia e SIT, e está planejada para durar um dia - mas pode ainda ser estendida. A polícia organizou desvios de tráfego para a marcha, causando alguns engarrafamentos na cidade. Cartazes carregados pelos manifestantes protestavam contra o 'dumping' salarial, e por um bom acordo coletivo - "mas não a qualquer preço”, dizia um cartaz. A greve, fenômeno relativamente raro na Suíça, ocorre em meio a negociações para um novo acordo sindical no setor de construção. O contrato atual expira no final do ano. Os trabalhadores em greve denunciaram um suposto recrudescimento do trabalho temporário em obras, a precariedade da situação dos trabalhadores mais idosos e a subcontratação maciça, muitas vezes levando ao dumping salarial. Existem cerca de 1.400 empresas de construção na área de Genebra, empregando 12.000 pessoas.