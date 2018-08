Junto com centenas de outros suíços de outros cantões católicos, eles fundariam a cidade de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro.

Brasileiros animam 1° de agostos na Suíça Fernando Hirschy 01. Agosto 2018 - 19:00 Grupo de Nova Friburgo foi convidado a participar das comemorações do Dia Nacional da Suíça em homenagem aos 200 anos da "Suíça brasileira". A apresentação do grupo Silvana Gym/Inec aconteceu na cidade de Estavayer-le-Lac, no cantão de Fribourg. Em 1819, 830 moradores do cantão partiram do porto da cidade em direção a uma nova vida no Brasil. Junto com centenas de outros suíços de outros cantões católicos, eles fundariam a cidade de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro.