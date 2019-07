Copyright The Financial Times Limited 2019

Chris Cummings, presidente executivo da Associação de Investimento, o órgão de regulação financeira do Reino Unido, diz: "O fim da equivalência para a Suíça corre o risco de criar incerteza operacional e reduzir a liquidez do mercado. É essencial que os reguladores trabalhem em conjunto para minimizar os efeitos da decisão ou os investidores serão prejudicados".

Há também medo de que, com a maioria dos negócios passando pela Suíça, a bolsa local possa aumentar os custos de negociação. Alguns números da indústria sugerem que isso tornará mais difíceis as transações.

Existe a preocupação de que a concentração do comércio na Suíça possa prejudicar a concorrência. Executivos do mercado financeiro esperam que o edital suíço resulte na mudança da maior parte das operações para Zurique. Ainda há áreas cinzentas com mercados privados administrados por bancos e plataformas de alta frequência fora do escopo das regras suíças.

Carré sugere que a Grã-Bretanha poderia, ao invés disso, ter a equivalência concedida, pelo menos para o mercado de ações, por, digamos, um ano, com uma revisão ou renovação a seguir dependendo de como as negociações do Brexit seguirem.

Outros, no entanto, sugerem que as chances dos mercados financeiros serem apanhados em um Brexit duro são pequenas, especialmente porque o Reino Unido é um mercado tão importante. Olivier Carré, especialista em regulação da auditora PwC em Luxemburgo, diz: "A probabilidade deste risco se materializar é muito, muito baixa. A UE não está muito interessada em ter de lidar com mercados desajustados ao lado do Brexit."

Há também preocupação quanto ao efeito sobre os investidores se o regulador do Reino Unido aplicar a mesma restrição do seu lado, o que as autoridades britânicas já aventaram.

No entanto, no final de maio, a Autoridade Européia de Valores Mobiliários e Mercados, o regulador pan-europeu, emitiu uma lista de 6.200 ações que os investidores da UE só poderiam negociar na UE no caso de um Brexit duro.

Londres é o maior centro financeiro da Europa, com ações da Europa continental frequentemente negociadas na capital britânica, bem como em seus países de origem. Isso significa que os investidores podem comprar uma ação, digamos, da L'Oréal na França ou no Reino Unido, dependendo de onde estão os melhores preços e liquidez.

Iain Anderson, presidente executivo do Cicero Group, um grupo de lobbying, diz: "O setor de serviços financeiros do Reino Unido estará observando isso de perto, principalmente com a perspectiva presente de um Brexit duro significativamente aumentado".

"Não é preciso ter ganho o Prêmio Nobel para deduzir que é isso [a perda de equivalência] que poderá acontecer no caso do Reino Unido depois do Brexit", diz um executivo de gestão de ativos.

O chamado "Brexit duro" significa que o Reino Unido saísse da UE sem um acordo, um risco que aumentou desde a demissão de Theresa May como líder do Partido Conservador no poder. Boris Johnson, o favorito para substitui-la, prometeu que o país sairá da UE até 31 de Outubro "aconteça o que acontecer".

"Os gestores de fundos devem estar muito preocupados", diz ele. "É claro que o que está acontecendo [com a UE não estendendo o status de equivalência da Suíça] é resultado do Brexit. Todo mundo acredita que isso é politicamente motivado. Equivalência é uma 'cortesia' da Comissão Europeia".

Alasdair Haynes, fundador e CEO da Aquis Exchange, uma corretora de ações do Reino Unido, sugere que as bolsas de valores podem se tornar um dano colateral no caso de um Brexit sem negociação.

A disputa vem de um fracasso nas conversações sobre um acordo comercial Bruxelas-Berna. A UE e a Suíça estão tentando converter cerca de 120 acordos bilaterais separados em um quadro único. As negociações têm sido duras, com a Suíça negando-se a adotar algumas leis da UE.

No final de junho, a UE permitiu que expirasse uma licença denominada equivalência, que permite que as ações suíças sejam facilmente negociadas no bloco europeu.

Os corretores em Londres terão as mãos ainda mais ocupadas no caso de um Brexit duro

