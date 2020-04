Coronavirus: the situation in Switzerland

A maioria dos países industrializados dispõe de mecanismos de desemprego temporário ou parcial que já foram amplamente utilizados durante a crise econômica de 2009. Neste período de pandemia, um número crescente de países está recorrendo a tais esquemas. Vários países, como a Suíça, flexibilizaram as regras: Alemanha, Itália, França e Holanda, em particular.

O custo do desemprego temporário tem sido mais do que compensado pelas economias realizadas no seguro desemprego normal.

Durante a crise econômica de 2009, a indústria suíça sofreu muito e 90.000 empregados beneficiaram do desemprego temporário ou parcial. Uma análise realizada entre 2009 e 2015 pelo Centro de Pesquisas Econômicas do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique demonstrou a eficácia deste instrumento para evitar demissões a longo prazo, permitindo que as empresas preservem pelo menos 10% dos seus empregos, preservando ao mesmo tempo um know-how valioso.

As regras para o desemprego temporário são diferentes com o coronavírus? Aqui termina o infobox

Para introduzir uma redução do horário de trabalho, a empresa deve obter o consentimento escrito dos seus trabalhadores. Todos são livres de recusar esta medida e de continuar a receber os seus rendimentos habituais. No entanto, o risco de demissão é mais alto.

Trabalhadores com contratos permanentes. Os aprendizes, os trabalhadores temporários e os trabalhadores com contrato a termo não têm direito ao desemprego parcial. Eles continuam a receber o seu salário habitual e, em princípio, não podem ser despedidos.

Para beneficiar desta medida, o empregador deve notificar as autoridades do seu cantão dez dias antes do início da redução do horário de trabalho. O cantão poderá então verificar se a medida é legal e se destina-se realmente à manutenção dos postos de trabalho.

Uma queda nas vendas, uma crise financeira ou uma pandemia pode colocar temporariamente uma empresa em dificuldade e fazer com que ela demita uma parte do seu pessoal, apesar de voltar a precisar destes trabalhadores alguns meses mais tarde. O objetivo do desemprego temporário é a preservação dos postos de trabalho.

Era apenas uma questão de tempo até que o coronavírus, o COVID-19, chegasse à Suíça. Quantos casos já ocorreram? Quais as medidas tomadas pelo governo? A que ponto a pandemia afeta a economia do país. Essas informações são apresentadas neste dossiê.

Na Suíça, quando uma empresa se encontra em dificuldades, ela pode reduzir temporariamente o horário de trabalho do seu pessoal. Os empregados trabalham então com uma porcentagem menor e o empregador paga um salário mais baixo, que é complementado pelo seguro desemprego.

Hotéis, restaurantes, transportes, indústria, turismo, etc. Diversos setores estão sendo duramente atingidos pela pandemia, devido ao fechamento de instituições públicas e empresas não essenciais, mas também devido ao fechamento das fronteiras e restrições de viagem impostas à população. As empresas suíças estão vendo uma queda alarmante nas receitas e estão recorrendo cada vez mais ao desemprego temporário para evitar demissões.

As medidas para combater a propagação do coronavírus estão colocando muitas empresas em grandes dificuldades. A fim de evitar demissões em massa, uma ferramenta que já provou seu valor em tempos de crise é amplamente utilizada na Suíça: o desemprego temporário.

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Pandemia leva cada vez mais empresas a desemprego temporário Marie Vuilleumier 03. Abril 2020 - 09:30 As medidas para combater a propagação do coronavírus estão colocando muitas empresas em grandes dificuldades. A fim de evitar demissões em massa, uma ferramenta que já provou seu valor em tempos de crise é amplamente utilizada na Suíça: o desemprego temporário. Hotéis, restaurantes, transportes, indústria, turismo, etc. Diversos setores estão sendo duramente atingidos pela pandemia, devido ao fechamento de instituições públicas e empresas não essenciais, mas também devido ao fechamento das fronteiras e restrições de viagem impostas à população. As empresas suíças estão vendo uma queda alarmante nas receitas e estão recorrendo cada vez mais ao desemprego temporário para evitar demissões. O que é o desemprego temporário? Na Suíça, quando uma empresa se encontra em dificuldades, ela pode reduzir temporariamente o horário de trabalho do seu pessoal. Os empregados trabalham então com uma porcentagem menor e o empregador paga um salário mais baixo, que é complementado pelo seguro desemprego. Os empregados recebem uma compensação de 80% da perda de rendimento. Isto significa que se a empresa reduzir a taxa de atividade de 100% para 50%, a empresa paga estes 50% e o fundo de seguro desemprego cobre 80% dos restantes 50%. O empregado recebe assim 90% do seu salário inicial. O fundo de desemprego paga a sua parte ao empregador, que utiliza esta quantia para pagar os salários dos seus empregados. A empresa também pode cessar completamente suas atividades por um determinado período de tempo. Quando pode ser utilizado? Uma queda nas vendas, uma crise financeira ou uma pandemia pode colocar temporariamente uma empresa em dificuldade e fazer com que ela demita uma parte do seu pessoal, apesar de voltar a precisar destes trabalhadores alguns meses mais tarde. O objetivo do desemprego temporário é a preservação dos postos de trabalho. Para beneficiar desta medida, o empregador deve notificar as autoridades do seu cantão dez dias antes do início da redução do horário de trabalho. O cantão poderá então verificar se a medida é legal e se destina-se realmente à manutenção dos postos de trabalho. Quem tem direito? Trabalhadores com contratos permanentes. Os aprendizes, os trabalhadores temporários e os trabalhadores com contrato a termo não têm direito ao desemprego parcial. Eles continuam a receber o seu salário habitual e, em princípio, não podem ser despedidos. Para introduzir uma redução do horário de trabalho, a empresa deve obter o consentimento escrito dos seus trabalhadores. Todos são livres de recusar esta medida e de continuar a receber os seus rendimentos habituais. No entanto, o risco de demissão é mais alto. O desemprego temporário não tem nenhuma influência sobre a duração do subsídio de desemprego. Os empregadores e os trabalhadores devem também continuar a pagar a totalidade das suas contribuições para a segurança social. Pode ser despedido ou demitir-se durante um período de desemprego temporário? Sim, o contrato de trabalho pode ser rescindido a qualquer momento durante o período. A entidade patronal é então obrigada a pagar o salário integral até o empregado sair. As regras para o desemprego temporário são diferentes com o coronavírus? O Governo suíço decidiu flexibilizar os requisitos:a empresa pode informar imediatamente o cantão, sem necessidade de esperar dez dias.o período de base para a aplicação do desemprego parcial foi prolongado de três para seis meses.Os aprendizes, os trabalhadores temporários e os trabalhadores com contratos a termo têm igualmente direito ao desemprego temporário. Quantas empresas recorreram ao desemprego temporário devido à pandemia? Até agora, as autoridades suíças receberam 750.000 demandas, o que representa 15% da mão-de-obra ativa. O desemprego temporário é realmente eficaz em tempos de crise? Durante a crise econômica de 2009, a indústria suíça sofreu muito e 90.000 empregados beneficiaram do desemprego temporário ou parcial. Uma análise realizada entre 2009 e 2015 pelo Centro de Pesquisas Econômicas do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique demonstrou a eficácia deste instrumento para evitar demissões a longo prazo, permitindo que as empresas preservem pelo menos 10% dos seus empregos, preservando ao mesmo tempo um know-how valioso. O custo do desemprego temporário tem sido mais do que compensado pelas economias realizadas no seguro desemprego normal. Outros países além da Suíça utilizam este instrumento? A maioria dos países industrializados dispõe de mecanismos de desemprego temporário ou parcial que já foram amplamente utilizados durante a crise econômica de 2009. Neste período de pandemia, um número crescente de países está recorrendo a tais esquemas. Vários países, como a Suíça, flexibilizaram as regras: Alemanha, Itália, França e Holanda, em particular.