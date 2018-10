Imogen Foulkes is originally from Scotland, and began her career with Scottish television, before moving to swissinfo’s predecessor Swiss Radio International. She has been the BBC’s Geneva and Switzerland Correspondent since 2004. Her assignments have taken her from an ICRC medical mission in Colombia, to UN human rights promotion in Tunisia, to UN support for elderly refugees in Serbia. And, from the heart of the new Gotthard tunnel on opening day, to the tops of Switzerland’s shrinking glaciers.

Outra organização menor dedicada à segurança dos jornalistas é a Press Emblem Campaign (PEC), com sede em Genebra. Seu presidente, Hedayat Abdelnabi, acredita que deveria haver uma convenção internacional para proteger os jornalistas.

Aqui, diz Vincent, a ONU tem um papel importante a desempenhar. Para começar, aponta ela, a ONU é muitas vezes o único órgão através do qual grupos como a RSF podem levantar preocupações sobre a segurança dos jornalistas com países nos quais eles podem estar em risco.

Vincent ressalta que o ano de 2018 já é um dos mais letais registrados pelos jornalistas; 69 morreram no cumprimento de seu ofício somente este ano, em comparação com 65 para o total de 2017. Alguns, segundo a RSF, foram alvos deliberados.

A Suíça continua entre os dez maiores países do mundo pela liberdade de imprensa, apesar da crescente pressão econômica, de acordo com a ...

Rebecca Vincent, diretora da organização Repórteres Sem Fronteiras do Reino Unido, diz que desde 2016 “o que realmente notamos é que países que uma vez vimos como exemplos [no tocante à liberdade de imprensa] estão escorregando ladeira abaixo”.

Este indivíduo, que deve permanecer anônimo para que ele possa pelo menos sofrer em particular a subsequente vergonha que eu espero que ele sinta, colocou seu rosto na fremte do meu, me disse que minha pergunta era "uma desgraça", que eu "deveria ter vergonha" e "para dizer as seus chefes que nunca mais vamos trabalhar com a BBC ”.

Mas a visita do mês passado a Genebra do novo conselheiro de segurança nacional dos EUA, John Bolton, fez-me refletir sobre nossa profissão e a liberdade, ou não, com a qual trabalhamos.

Talvez não seja um debate em que nós, jornalistas de Genebra, nos concentramos tanto quanto deveríamos. Nossas prioridades de notícias estão em outro lugar: as negociações na Síria, a crise do Iêmen ou as negociações na Organização Mundial do Comércio (OMC).

As cenas levaram o ex-comissário de Direitos Humanos da ONU, Zeid Ra'ad al Hussein, a deixar o cargo no mês passado, alertando sobre “uma campanha contra a mídia que, potencialmente, e praticamente, coloca em andamento uma cadeia de eventos que de uma hora para outra pode causar danos a jornalistas que estão apenas realizando seu trabalho”.

Nos últimos dois anos, meus colegas da América do Norte viram esta camiseta aparecer nos comícios do Trump, os mesmos comícios nos quais os jornalistas estão confinados à áreas de imprensa e regularmente cercados e vaiados por multidões, alguns deles usando essas camisetas.

Há uma camiseta que, por algum tempo, teve uma certa popularidade nos Estados Unidos. Ela era até vendida no Walmart, gigante do varejo on-line. Tinha um slogan simples, e talvez até um pouco cômico: "Corda, Árvore, Jornalista: requer uma festa". A implicação perturbadora; que linchar jornalistas era uma ideia bacana, ou mais que isso, uma atividade divertida inclusive.

