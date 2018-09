Na sexta-feira, o grupo ainda realizará um evento dentro da ONU, às margens do Conselho de Direitos Humanos da entidade. O evento é organizado por ONGs e não se trata de uma reunião oficial das Nações Unidas. Mas apresentará um informe sobre uma série de violações de direitos humanos por parte do estado brasileiro em diversas áreas.

Para ele, existiria no Brasil um “desvirtuamento do combate à corrupção para garantir a morte política de Lula”.

O jurista francês William Bourdon, foi outro que denunciou o desrespeito do Brasil às decisões do Comitê. Ele, ao lado de outros juristas internacionais, assinou uma carta ao governo brasileiro apontando para a necessidade de que o mecanismo fosse respeitado.

“Quando a primeira denúncia foi apresentada, em 2016, o Brasil aceitou entrar no jogo e respondeu aos pedidos de informação do Comitê”, lembrou Pinheiro. “Em nenhum momento, o governo disse que o órgão não tem autoridade. Agora, quando a medida é anunciada, parece que se esqueceram que já tinham se engajado”, disse.

Paulo Sérgio Pinheiro, ex-ministro de Direitos Humanos do governo de Fernando Henrique Cardoso e presidente da Comissão de Inquérito da ONU para os crimes na Síria, chamou a posição do Brasil de “constrangedora” e um “vexame”. “Ouvimos um espectáculo de estupidez”, afirmou.

“A alegação do Brasil é de que a decisão interfere em questões internas, pois significaria um ato de intromissão na soberania”, disse Zanin. “Mas foi o Brasil que, soberanamente, decidiu fazer parte do mecanismo em 2009”, alertou.

A nova denúncia, porém, apenas terá como impacto o registro de que o governo ignorou o Comitê. A esperança é de que comunicação servirá para reforçar a tese da defesa, quando o órgão lidar com o mérito do caso de Lula, no próximo ano.

Em meados de agosto, o Comitê de Direitos Humanos da ONU havia concedido medidas cautelares e solicitado às autoridades brasileiras que mantivessem os direitos políticos de Lula até que seu caso fosse avaliado pelo Supremo Tribunal Federal. No início da semana, o Comitê de Direitos Humanos, reforçou em uma carta ao Itamaraty que o Brasil tem o dever de cumpriu sua determinação de garantir os direitos políticos do ex-presidente.

No exterior, porém, a defesa do ex-presidente e seu grupo de apoio prometem continuar a denunciar o que chamam de uma “ameaça” ao estado de direito no Brasil. Nesta sexta-feira, o grupo deve enviar um comunicado à ONU para alertar que, mesmo depois das medidas cautelares anunciadas pela entidade, o Brasil continuou a ignorar o Comitê de Direitos Humanos.

Na última terça-feira, o PT anunciou o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad como o candidato do partido à Presidência da República e Manuela d'Ávila (PCdoB) como vice na chapa. Haddad substituiu ao ex-presidente, cuja candidatura foi barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com base na Lei da Ficha Lima.

No Judiciário, as medidas cautelares não resultaram em uma autorização ao ex-presidente para que ele pudesse ser candidato. Mesmo entre o grupo de apoio a Lula no exterior, a percepção é de que, legalmente, nada mais pode ser feito antes da eleição nos orgãos internacionais que possa surtir um impacto real.

O protesto, porém, não terá a capacidade de fazer com que a ONU acelere ou tome novas medidas em relação ao ex-presidente. Medidas cautelares já foram anunciadas em agosto e os peritos do orgão deixaram claro que apenas irão lidar com o mérito do caso em 2019.

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltará a denunciar seu caso ao Comitê de Direitos Humanos da ONU. Na quinta-feira em um evento no Club Suisse de la Presse, em Genebra, o advogado Cristiano Zanin Martins, informou que uma nova comunicação ao órgão internacional denunciará a situação vivida por seu cliente.

Em Genebra, grupo de apoio ao ex-presidente Lula denuncia Brasil por não estar cumprindo com suas responsabilidades internacionais. Evento contou com (da esq. para dir.) o cientista político Paulo Sergio Pinheiro, o jurista francês William Bourdon, Valeska Zanin Teixeira e Cristiano Zanin, advogados de Lula.

