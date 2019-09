Muitas grandes marcas intensificaram os esforços de transparência, com pouco mais da metade das 45 marcas globais agora publicando informações sobre seus fornecedores. A qualidade das informações varia, observam os autores do estudo. A Nike oferece as informações mais detalhadas sobre discriminação de gênero da força de trabalho, números de trabalhadores migrantes, bem como localização e relações de subcontratação.

A Campanha do Vestuário Limpo relata que determinar o que é um salário digno tem sido uma fonte de desacordo. Algumas marcas têm argumentado que não há números universalmente acordados, enquanto as ONGs replicam que existem cálculos sólidos e escadas salariais a nível nacional ou regional.

O "Living wage" tem sido um tema muito debatido na indústria do vestuário nos últimos anos, em meio à crescente reação dos consumidores contra a "moda rápida" (roupas produzidas rapidamente e vendidas a baixo custo para os consumidores) e a pressão que ela coloca sobre as condições de trabalho para os produtores. Os salários mínimos oficiais em países como Bangladesh e Turquia estão muito abaixo do que os especialistas em direitos trabalhistas consideram ser suficiente para satisfazer as necessidades básicas de um trabalhador e de sua família.

Este é um dos principais destaques na avaliaçãoLink externo das marcas de moda publicada na quinta-feira pela Public Eye e pela Clean Clothes Campaign (Campanha do Vestuário Limpo). A avaliação é baseada em um questionário enviado a 45 grifes de moda, das quais 19 são suíças, que incluem luxo, roupas esportivas e comércio online, como o Grupo Calida, Tally Weil e Mammut.

De acordo com informações fornecidas pela empresa de vestuário sediada no cantão de Berna, os seus dois principais fornecedores na China, responsáveis por metade do seu volume de produção, pagam um salário digno ao seu pessoal. A Nile é também a única empresa que estabeleceu um prazo para o pagamento de um salário mínimo vital a todos os trabalhadores - até 2020.

