Os suíços do estrangeiro têm o direito de votar em plebiscitos, referendos e nas eleições como seus concidadãos. A fim de assegurar que suas posições políticas sejam registradas nas pesquisas de opinião, o maior número deles deve participar. Compartilhe este artigo nas redes sociais com seus amigos e familiares.

Swiss abroad clubs, we want to meet you!

Você é suíço e vive no exterior? Não há problema. Dessa vez a pesquisa inclui a sua opinião. É uma oportunidade única para fazer ouvir a voz da chamada "Quinta Suíça" - a "quinta região" do país ao lado das partes de língua alemã, francesa, italiana e reto-romana - também no país natal.

A SRG realiza mais uma vez o famoso "barômetro eleitoral", uma ampla pesquisa de opinião para detectar as preferências políticas do eleitor. Clique AQUILink externo para participar.

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Em quem votam os suíços do estrangeiro? Participe da nossa pesquisa de opinião 23. Maio 2019 - 09:37 Os suíços votarão um novo Parlamento em outubro. Em quem você irá votar? Participe da pesquisa de opinião da Sociedade Suíça de Radiodifusão e Televisão (SRG), que dessa vez inclui os suíços do estrangeiro. A SRG realiza mais uma vez o famoso "barômetro eleitoral", uma ampla pesquisa de opinião para detectar as preferências políticas do eleitor. Clique AQUI para participar. Você é suíço e vive no exterior? Não há problema. Dessa vez a pesquisa inclui a sua opinião. É uma oportunidade única para fazer ouvir a voz da chamada "Quinta Suíça" - a "quinta região" do país ao lado das partes de língua alemã, francesa, italiana e reto-romana - também no país natal. Os suíços do estrangeiro têm o direito de votar em plebiscitos, referendos e nas eleições como seus concidadãos. A fim de assegurar que suas posições políticas sejam registradas nas pesquisas de opinião, o maior número deles deve participar. Compartilhe este artigo nas redes sociais com seus amigos e familiares. E, por favor, não perca tempo: você pode registrar suas posições no "barômetro eleitoral" até 26 de maio. Responder às perguntas não demorará mais que dez minutos. Os resultados da pesquisa serão publicados nas próximas semanas em swissinfo.ch. A participação é anônima. Suas respostas serão tratadas confidencialmente.