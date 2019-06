A Suíça é a nação mais competitiva da Europa, ficando em quarto lugar no ranking global anual do instituto de administração IMD, baseado em Lausanne.

Suíça ganha lugar de destaque para estudantes e trabalhadores estrangeiros qualificados 03. Junho 2019 - 07:45 A Suíça é um dos locais mais atraentes para trabalhadores estrangeiros altamente qualificados, de acordo com um estudo da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Em um ranking de 35 países, a Suíça vem em terceiro lugar, atrás da Austrália e da Suécia, como um destino atraente para trabalhadores qualificados com mestrado ou doutorado. Esta é uma das constatações dos Indicadores de Atratividade de Talentos da OCDE, que analisam como os países comparam a atratividade para três grupos-chave de imigrantes potenciais: trabalhadores altamente qualificados, empreendedores e estudantes internacionais. O ranking analisa a qualidade das oportunidades; salários, impostos, perspectivas de carreira, ambiente familiar, ambiente profissional, inclusão e qualidade de vida. Ele também leva em conta a dificuldade para os imigrantes obterem um visto ou permissão de residência. De acordo com os pesquisadores, o fato da Suíça, onde o alemão é o idioma mais falado, estar melhor classificada que outros países de língua alemã, é devido à sua “cultura de acolho”, bem como salários mais altos e impostos mais baixos. A Alemanha vem em 12º no ranking, enquanto a Áustria chega em 17º. Outros países vizinhos, França e Itália, estão em 22° e 31°, respectivamente, enquanto Grécia, México e Turquia ficaram no último lugar do ranking. Ideal para estudantes A Suíça também ficou em terceiro lugar no ranking da OCDE dos melhores locais para empreendedores, atrás do Canadá e da Nova Zelândia. O bom desempenho desses países reflete os requisitos relativamente baixos de investimento mínimo e criação de empregos nesses países, de acordo com os pesquisadores. E como um destino atraente para os estudantes estrangeiros, a OCDE coloca a Suíça no topo. O segundo, terceiro e quarto lugar neste ranking vão para a Noruega, Alemanha e Finlândia.