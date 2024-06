Edifício de escola onde ocorreu massacre é demolido nos EUA

As autoridades americanas começaram, nesta sexta-feira (14), a demolir um dos edifícios de uma escola de ensino médio na Flórida, onde um homem armado matou 17 pessoas, incluindo 14 estudantes, há seis anos.

Em 14 de fevereiro de 2018, em Parkland, um homem de 19 anos, Nikolas Cruz, disparou seu fuzil semiautomático na Marjory Stoneman Douglas High School, da qual havia sido expulso por motivos disciplinares.

O autor deste massacre, um dos mais mortais nas escolas dos Estados Unidos, foi condenado à prisão perpétua.

Na sexta-feira, uma máquina mecânica de demolição começou a demolir o prédio, segundo imagens de televisão.

A operação deverá durar “várias semanas”, disse o Distrito Escolar do condado de Broward em comunicado. Os familiares das vítimas poderão observar os trabalhos a partir de um espaço reservado para eles no instituto, segundo a mesma fonte.

“Este é mais um passo no nosso processo de cura”, disse à CNN Lori Alhadeff, cuja filha Alyssa, de 14 anos, morreu no ataque.

O edifício permaneceu intacto durante o processo judicial.

O ataque a Parkland chocou profundamente o público americano e desencadeou um movimento nacional de protesto contra as armas de proporções históricas, impulsionado pelos jovens.

No entanto, estas manifestações não levaram à adoção de medidas fortes a nível legislativo federal para controlar a venda e posse de armas, particularmente devido à influência do lobby das armas no Congresso.

