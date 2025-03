Egito prepara inauguração oficial da joia de seus museus

Perto das icônicas pirâmides de Gizé, o Grande Museu Egípcio (GEM) se prepara para uma inauguração luxuosa, com uma enorme estátua de Ramsés II e mais de 100.000 artefatos, incluindo os tesouros do faraó Tutancâmon.

Após duas décadas de planejamento, o GEM será totalmente inaugurado em 3 de julho, após uma inauguração parcial em outubro.

Sua tão esperada abertura ocorre após anos de atrasos devido à instabilidade política, crises econômicas e à pandemia de covid-19.

Ahmed Ghoneim, diretor do museu, disse que a inauguração poderia durar vários dias, com celebrações que se estenderiam além do museu e das pirâmides, abrangendo locais em todo o Egito e até mesmo no exterior.

“Será uma demonstração espetacular do potencial histórico e turístico do Egito”, disse Ghoneim à ON TV do Egito.

O presidente Abdel Fatah al Sisi convidou o presidente dos EUA, Donald Trump, e o rei Felipe VI da Espanha para participar da cerimônia.

“Este (…) é o maior museu do mundo dedicado a uma única civilização, a civilização faraônica”, disse o presidente em dezembro.

Com 50 hectares, o GEM tem o dobro do tamanho do Louvre, em Paris, e do Metropolitan, em Nova York, e duas vezes e meia o tamanho do Museu Britânico, de acordo com seu diretor.

– Mergulhando na história –

“A paisagem do Egito contribuiu para essa rica civilização e queríamos refletir isso no design”, disse Roisin Heneghan, cofundadora da Heneghan Peng Architects, de Dublin, que projetou o museu.

Uma estátua de 11 metros de Ramesses II dá as boas-vindas aos visitantes, conduzindo-os a uma grande escadaria ladeada por estátuas de faraós, deuses e sarcófagos, culminando em uma janela que enquadra as pirâmides.

Atualmente, 12 galerias exibem cerca de 15.000 objetos organizados cronologicamente, desde os tempos pré-históricos até o período greco-romano.

Mesmo antes da abertura oficial, o museu surpreendeu seus primeiros visitantes.

“A iluminação é impressionante. É imersiva e você acaba sendo atraído por tudo ao seu redor”, disse à AFP Philippa Hunt, uma turista do Reino Unido.

O visitante sul-africano Leon Wolmarans observou que o GEM é uma melhoria significativa em relação ao antigo museu. “Ele é muito mais bem organizado e iluminado. A arquitetura é impressionante”, disse.

– Impulso para a economia –

Mais de 5.000 objetos de Tutancâmon foram transferidos para o GEM e, sua coleção completa, incluindo seu sarcófago, sua famosa máscara de ouro, e os restos mortais embalsamados de suas filhas, será apresentada na abertura oficial.

O GEM também exibirá o barco de cedro de 44 metros de comprimento, enterrado perto da Grande Pirâmide por volta de 2.500 a.C.

Outra embarcação, ainda em fase de restauração, oferecerá uma experiência imersiva, permitindo que os visitantes observem o trabalho dos conservadores nos próximos três anos.

Com tecnologia de ponta, como realidade virtual e exposições interativas, o GEM promete uma nova maneira de contar a história, trazendo-a à vida para as gerações mais jovens.

O site indica que os preços de entrada começam em 200 libras egípcias (aproximadamente 22 reais na cotação atual) para adultos nativos e 1.200 libras egípcias (137 reais na cotação atual) para estrangeiros.

Além da arqueologia, o GEM é fundamental para os esforços do Egito para revitalizar uma economia atingida pela inflação e pela dívida.

Com a recuperação do turismo após a pandemia de covid-19, espera-se que o GEM atraia cinco milhões de visitantes anualmente, somando ao recorde de 15,7 milhões de turistas de 2024.

Elhamy al Zayat, ex-presidente da Federação Egípcia de Turismo, observou que a proximidade do museu com o recém-inaugurado Aeroporto Internacional Sphinx, as pirâmides e um número crescente de hotéis mudará completamente o setor de turismo do Egito.

“Haverá opções fáceis de transporte” de ida e volta do museu, “tornando-o acessível de qualquer lugar. Isso transformará o setor de turismo do Egito”, disse.

