Em Cuba, idosos desafiam a velhice a nado

Nunca é tarde para fazer um bem a si mesmo: eles têm mais de 70 anos e gostam de mergulhar no Mar do Caribe para uma sessão de natação. Alguns até fazem isso com várias medalhas em seu currículo.

“Juventude Acumulada”: o nome do clube de Havana diz muito sobre o espírito de seus veteranos, que se reúnem várias vezes por semana em uma piscina de água do mar no litoral de Havana.

Orestes Quintana, 87 anos, é um dos membros mais antigos. Ele vai pelo menos cinco vezes por semana e nada por cerca de duas horas. Para esse ex-combatente da Sierra Maestra, que lutou contra a ditadura de Fulgencio Batista (1952-1959), a paixão pela natação nasceu tarde na vida.

Ele estava com 60 anos quando entrou para o clube e aprendeu a nadar. “Eu sabia como flutuar e me mover (no mar) como qualquer outra pessoa, mas não sabia como nadar com estilo”, explica o octogenário.

Desde então, ele ganhou várias medalhas de ouro em competições nacionais. “Quase não tenho adversários”, porque nessa categoria “há poucas pessoas que sabem nadar”, diz ele com uma risada.

Lázaro Díaz (75) também aprendeu a nadar no clube. “Eu já estava obsoleto. Eu estava me sentindo velho”, diz esse engenheiro aposentado, que descobriu que a natação é o melhor antídoto para seus problemas cardíacos e de coluna, mesmo que isso signifique uma viagem diária de ida e volta de seis quilômetros no calor.

Eunice Lore (74), ex-professora de educação física, também não pode prescindir desse momento.

“Depois de tantos anos de trabalho, suando. Como é bom se exercitar sem sentir o suor”, diz a mulher, sorridente.

O Círculo Social Otto Parellada, onde esses idosos se encontram, faz parte de uma série de complexos de lazer construídos na costa oeste de Havana a partir da década de 1930.

Reservados para uma elite, eles foram nacionalizados após a revolução de Fidel Castro em 1959 e transformados em “círculos sociais dos trabalhadores”.

A crise econômica e a escassez recorrente em Cuba fizeram com que eles perdessem o brilho de antes. E o que dizer das investidas da natureza: recentemente, as escadas que permitem que os banhistas saiam da água foram arrastadas por um furacão e ainda não foram substituídas.

Desde então, a subida pelos pilares de concreto dilapidados tornou-se mais perigosa para os idosos, mas nenhum deles pensa em desistir.

