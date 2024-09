Em discurso, premiê pedirá tempo para ‘construir novo Reino Unido’

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, exporá seu objetivo de “construir um novo Reino Unido”, tarefa para a qual pedirá tempo, durante seu discurso, nesta terça-feira, durante o congresso trabalhista, em Liverpool, segundo trechos antecipados nesta segunda (23) por seu partido.

O líder trabalhista, de 62 anos, insistirá nesta terça, na terceira sessão no Congresso, em que “a dor no curto prazo das decisões difíceis” significa “ganhos no longo prazo”.

Starmer explicará que evitará dar “respostas fáceis” apesar de lhe pedirem para dar uma perspectiva mais positiva para o país, após ter tido que apresentar um panorama sombrio desde que venceu as eleições, no começo de julho.

O governo tem enviado mensagens à população, alertando que terão que fazer esforços no curto prazo devido a futuras restrições orçamentárias, incluindo a supressão de um subsídio de 300 libras (aproximadamente 2,2 mil reais) pago aos pensionistas para auxílio com o combustível usado para a energia no inverno.

“As políticas de renovação nacional são coletivas. Implicam uma luta compartilhada”, espera-se que Starmer diga em seu discurso.

O Executivo trabalhista responsabiliza pelos problemas econômicos os 14 anos de governos conservadores, aos quais atribui um “rombo” de 22 bilhões de libras (R$ 162 bilhões) nas finanças públicas.

Com esta conjuntura, o primeiro-ministro advertiu que o próximo orçamento, que será apresentado no final de outubro, será “doloroso”.

“Sei que a crise do custo de vida pôs um véu sobre a alegria nas nossas vidas e que as pessoas querem um respiro e um alívio, e inclusive podem ter votado no Partido Trabalhista por esta razão”, dirá.

“Mudei o Partido Trabalhista para colocá-lo a serviço dos trabalhadores. E isso é exatamente o que faremos pelo Reino Unido. Mas não vou fazê-lo com respostas fáceis, nem com falsas esperanças”, prosseguirá.

As informações sobre os presentes recebidos por membros do Executivo, dados por doadores do partido geraram muitas críticas para o governo.

Todos os presentes foram declarados, sem infringir as normas parlamentares, mas depois veio à tona que o governo advertiu a população que se prepare para fazer esforços.

Starmer, por exemplo, recebeu presentes desde 2019, como roupas e ingressos para jogos de futebol e shows, estimados em 141.000 dólares (R$ 781 mil, na cotação atual).

Uma pesquisa de opinião, publicada nesta segunda pelo YouGov, ressalta que apenas 34% dos britânicos têm agora uma opinião positiva sobre o Partido Trabalhista, contra 57% que têm uma opinião negativa.

Em seu discurso, o chefe de governo britânico destacará algumas das primeiras leis trabalhistas, como uma empresa pública de energia renovável e a renacionalização das ferrovias britânicas.

“Estamos apenas começando”, anunciará.

