Em estados-chave, Trump aquece campanha e Harris se prepara para debate

afp_tickers

O ex-presidente e candidato republicano Donald Trump fez, neste sábado (7), um discurso sombrio durante um comício em Wisconsin, um estado-chave nos Estados Unidos, enquanto a vice-presidente e candidata democrata Kamala Harris se preparava na Pensilvânia para o debate presidencial da próxima semana.

Trump e Harris estão virtualmente empatados nas pesquisas, com o republicano se beneficiando do “efeito teflon” que o mantém na disputa apesar da montanha de escândalos que carrega.

No comício em Mosinee, Wisconsin, o ex-presidente fez sua recorrente série de insultos, exageros e mentiras sem constrangimento, pintando um retrato apocalíptico dos Estados Unidos, uma nação que, para ele, é governada por uma ditadura de esquerda, “um regime de patifes”.

No lado democrata, a vice-presidente fez uma pausa em Pittsburgh, Pensilvânia, onde se prepara para o debate de terça-feira com um tom diferente do de seu adversário.

“É hora de virar a página da divisão. É hora de unir nosso país, traçar um novo caminho”, defendeu Harris, que disse se sente “honrada” pelo recente apoio de dois conservadores proeminentes, o ex-vice-presidente Dick Cheney e sua filha Liz Cheney, ex-membro da Câmara dos Representantes.

Quando questionada se estava pronta para enfrentar Trump no debate, Harris respondeu simplesmente: “Sim, estou.”

A vice-presidente assumiu a corrida presidencial depois que o presidente Joe Biden se retirou em 21 de julho, em meio a temores sobre sua saúde e acuidade mental.

Apesar do impulso inicial que essa mudança deu aos democratas, Harris teve que pisar no acelerador para apresentar aos eleitores seu perfil e suas ideias.

A democrata tem recebido críticas pela falta de detalhes em seu programa, portanto, o debate de terça-feira será uma oportunidade crucial para Harris expor claramente suas políticas e afiar suas estratégias contra Trump.

A Pensilvânia, onde Harris se prepara, está dividida por uma margem estreita entre eleitores republicanos e democratas, e pode ser a peça decisiva no quebra-cabeça que precisa ser montado estado por estado para definir as eleições presidenciais dos Estados Unidos.

O debate de terça será o primeiro encontro entre Harris e Trump. O republicano poderia tê-la conhecido durante a posse de Biden, mas se recusou a comparecer após a falsa alegação de que as eleições de 2020 teriam sido roubadas.

bur-arb/eml/ag/atm/ic