Em recuperação, papa Francisco faz aparição surpresa na Praça de São Pedro

O papa Francisco, em convalescença após sua longa hospitalização devido a uma pneumonia bilateral, fez uma aparição surpresa na Praça de São Pedro, no Vaticano, neste domingo (6), para saudar e abençoar os fiéis.

“Bom domingo a todos. Muito obrigado”, disse o pontífice de 88 anos, com uma voz fraca, mas mais audível do que quando deixou o hospital em 23 de março.

O jesuíta argentino apareceu em uma cadeira de rodas e com cânulas de oxigênio nasal, duas semanas após sua alta do hospital Gemelli de Roma.

Diante de milhares de câmeras e celulares, Francisco abençoou os fiéis reunidos na Praça de São Pedro. Em seguida, cumprimentou, um a um, algumas pessoas atrás do altar instalado no local.

“Fiquei muito emocionada de ver o Santo Padre porque não achava que seu estado de saúde permitiria que ele viesse nos cumprimentar”, disse a médica italiana Dora Moncada à AFPTV.

“Nós não esperávamos até que eu o vi na tela. Não conseguia acreditar”, acrescentou Janet Muchengwa, uma enfermeira do Reino Unido.

Embora o Vaticano tenha informado sobre melhoras no estado de saúde do pontífice nos últimos dias, sua aparição pública, a primeira no Vaticano desde sua hospitalização em 14 de fevereiro, não havia sido anunciada.

A aparição de Francisco ocorre duas semanas antes da Páscoa, para a qual sua presença não foi confirmada, e após semanas de especulação sobre o estado de saúde do guia espiritual de 1,4 bilhão de católicos.

“Ele está melhorando, é claro, e quer ser visto”, disse uma fonte do Vaticano à AFP, falando sob condição de anonimato.

“Ele ainda não está em condições de gravar uma mensagem, mas sim em dar um passo semelhante ao de pacientes como ele e se mostrar” em público, acrescentou.

Em teoria, o jesuíta argentino deve passar por um período de convalescença de dois meses com repouso rigoroso, nenhuma atividade pública ou contato com os fiéis, para limitar o risco de uma recaída.

– “Respeitar” os trabalhadores da saúde –

Minutos antes de sua aparição no domingo, o papa recebeu o sacramento da reconciliação [confissão] na Basílica de São Pedro, reuniu-se em oração e passou pela Porta Santa”, disse o Vaticano em um comunicado no Telegram.

Como nas semanas anteriores, ele não proferiu a oração do Angelus dominical, que foi divulgada por escrito.

“Rezo pelos médicos, enfermeiros e profissionais da saúde, que nem sempre têm as condições adequadas para trabalhar e, às vezes, são até vítimas de agressão”, escreveu Francisco.

Ele orou pela paz no mundo, referindo-se à “Ucrânia martirizada” e à situação em países como Sudão, Sudão do Sul, República Democrática do Congo, Mianmar e Haiti.

Também mencionou o Oriente Médio e Gaza, “onde as pessoas são forçadas a viver em condições inimagináveis, sem abrigo, sem comida, sem água potável”.

Na residência Santa Marta, onde vive no Vaticano, o jesuíta argentino é atendido dia e noite pela equipe médica.

Ele não recebe visitas, mas continua trabalhando redigindo e assinando documentos, segundo o Vaticano.

