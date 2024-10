Emergência alimentar se instala em bairros atingidos por pobreza na Argentina

Por Lucila Sigal e Javier Corbalan

BUENOS AIRES/SALTA (Reuters) – Uma emergência alimentar está se instalando em bairros pobres da Argentina, com a desnutrição crescendo e médicos tratando crianças com doenças oculares, e até mesmo escorbuto, associadas a uma dieta deficiente em vitaminas.

Anos de recessões e alta inflação deixaram mais da metade da população argentina na pobreza, incluindo cerca de sete em cada dez crianças.

A insegurança alimentar aumentou drasticamente nos últimos anos e agora está sendo agravada por uma dura campanha de austeridade sob o comando do presidente Javier Milei, cujo novo governo cortou bilhões de dólares em gastos como parte de um plano de “déficit zero” sob a promessa de recuperar a economia.

Dados oficiais da semana passada mostraram que a pobreza atingiu 53% no primeiro semestre do ano, em comparação com cerca de 42% no final do ano passado. Cerca de 18% das pessoas estão em extrema pobreza, o que significa que a renda familiar não cobre o custo da cesta básica de alimentos.

“Há momentos em que não tenho comida suficiente para alimentar (meus filhos)”, disse Silvina Rizo, mãe de três filhos em uma comunidade nos arredores de Salta, no norte montanhoso da Argentina.

Rizo disse que agora cozinha com lenha porque não tem dinheiro para comprar gás para o fogão. A filha mais nova tem pavor do vento e da chuva que sacodem o telhado de lata e as paredes feitas de sacos plásticos.

“Quando chove, o bairro inunda. Mas para onde eu vou?”, disse Rizo. “Não tenho para onde ir com meus filhos. O aluguel é muito caro.”

O número de argentinos que enfrentam insegurança alimentar moderada a grave quase dobrou para 36% nos últimos sete anos, segundo um relatório da ONU neste ano. Um milhão e meio de crianças perdem uma refeição por dia e estão comendo menos alimentos nutritivos, como carnes e vegetais, que se tornaram mais caros.

“Estamos vendo casos de escorbuto, casos de lesões oculares devido à deficiência de vitamina A, com lesões na córnea”, disse Norma Piazza, pediatra especializada em nutrição.

“Essas coisas existiam na América Central, na África e na Ásia, mas nunca tínhamos visto pacientes aqui com lesões oculares devido à falta de vitamina A.”

Piazza disse que algumas crianças estão sendo internadas com problemas neurológicos e convulsões em que a única patologia é a deficiência de vitaminas como a B12, indicando a falta de carne em um país que há muito se orgulha de seu rebanho bovino.

O governo de Milei, que assumiu o poder em dezembro de 2023, reconheceu uma “emergência alimentar”. Buenos Aires diz que respondeu com pagamentos maiores de certos subsídios sociais, como o abono universal para crianças e cartões de alimentação.