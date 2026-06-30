Emissários americanos chegam ao Catar para discussões com mediadores sobre o Irã

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Os enviados do presidente americano Donald Trump chegaram nesta terça-feira (30) a Doha para conversar com os mediadores sobre o conflito com o Irã, mas sem negociações diretas com representantes de Teerã, informou o governo do Catar.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed Al Ansari, disse que os enviados dos Estados Unidos, Steve Witkoff e Jared Kushner, estão em Doha para se reunir com os mediadores de suas negociações com o Irã.

A República Islâmica também enviou uma delegação ao país do Golfo, mas “não há reuniões diretas programadas entre as duas partes nos próximos dias”, afirmou Al Ansari.

Segundo o porta-voz da diplomacia do Irã, Esmaeil Baqaei, os representantes de Teerã se reunirão na quarta-feira com os mediadores e abordarão “sem dúvida” a questão dos ativos do país congelados no exterior.

Baqaei também disse que o país responderá sistematicamente a qualquer violação por parte dos Estados Unidos do protocolo de acordo alcançado para acabar com a guerra, após a retomada de ataques mútuos durante o fim de semana.

“Nenhuma ação ficará sem resposta”, enfatizou Baqaei em uma entrevista coletiva em Teerã.

Um funcionário de alto escalão do governo dos Estados Unidos afirmou que os dois países decidiram interromper os ataques, executados no fim de semana apesar da assinatura, em 17 de junho, de um protocolo de acordo para acabar com o conflito no Oriente Médio.

Trump afirmou na segunda-feira que o Irã “pediu uma reunião” e que o encontro aconteceria nesta terça-feira em Doha.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã negou a reunião em um primeiro momento, mas na segunda-feira confirmou o envio de uma “delegação de especialistas” a Doha para discutir a implementação das cláusulas do protocolo de acordo.

A tensão entre Washington e Teerã envolve sobretudo a gestão do estratégico Estreito de Ormuz, por onde, antes da guerra, transitavam 20% dos hidrocarbonetos consumidos no planeta.

A rota marítima foi reaberta na semana passada, depois de permanecer bloqueada pelo Irã desde o início do conflito, em 28 de fevereiro, desencadeado pelos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra a República Islâmica.

Washington acusou Teerã de ter atacado dois navios na semana passada e bombardeou a República Islâmica na sexta-feira. O governo iraniano respondeu com ataques contra posições americanas na região do Golfo.

As hostilidades, que se prolongaram até domingo, colocaram em risco o memorando de acordo assinado em 17 de junho para acabar com a guerra no Oriente Médio.

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