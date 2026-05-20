Emissora de rádio local inglesa anuncia por engano a morte do rei

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Uma emissora de rádio local do sudeste da Inglaterra apresentou, nesta quarta-feira (20), suas desculpas ao rei Charles III e aos seus ouvintes por ter anunciado por engano a morte do monarca, atribuindo o erro a uma falha informática.

A informação “foi ativada por engano na tarde de terça-feira, anunciando erradamente o falecimento de Sua Majestade, o Rei”, escreveu no Facebook o diretor da Rádio Caroline, Peter Moore.

O diretor atribuiu o erro a “uma falha informática ocorrida no estúdio principal”.

O programa da tarde de terça-feira não está disponível na reprodução online da emissora, com sede em Essex, no sudeste da Inglaterra.

A Rádio Caroline “teve o prazer de emitir a mensagem de Natal de Sua Majestade, a rainha (Elizabeth II, falecida em setembro de 2022), e agora a do rei, e esperamos poder continuar fazendo-o durante muitos anos mais”, escreveu o diretor.

Após perceber o erro, a emissora, criada em 1964, se desculpou durante a programação e nas redes sociais “pelos incômodos provocados”.

Charles III estava em visita à Irlanda do Norte na tarde de terça-feira, quando a emissora anunciou sua morte por engano.

O rei, de 77 anos, segue em tratamento contra um câncer, que anunciou em fevereiro de 2024 e cuja natureza não revelou.

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