Empresa confirma morte do alpinista Nirmal Purja em avalanche no Paquistão

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O renomado alpinista britânico-nepalês Nirmal Purja e os outros nove integrantes de sua expedição morreram no Paquistão após uma avalanche.

A avalanche aconteceu na quinta-feira e interrompeu os contatos com a expedição internacional liderada por Purja, de 43 anos, no Broad Peak, no norte do Paquistão.

“É com profunda tristeza e imensa dor que confirmamos que Nirmal Purja tragicamente perdeu a vida após a avalanche no Broad Peak”, informou a empresa de Purja, Elite Expeditions, nas redes sociais.

“Também recebemos a confirmação de que outros membros da expedição infelizmente não sobreviveram”, acrescentou a nota.

Purja, de 43 anos, é mundialmente conhecido pelo documentário da Netflix “14 Montanhas, 8 Mil Metros e 7 Meses”, que narra sua ascensão aos 14 picos com mais de 8.000 metros de altura em seis meses e seis dias, entre abril e outubro de 2019, um recorde na época.

Criado em um vilarejo do sul do Nepal, longe das montanhas, em uma família modesta, Purja serviu na Brigada Gurkha do Exército britânico antes de se juntar ao Esquadrão Especial de Embarcações dos Fuzileiros Navais Reais, e quebrou vários recordes de escalada desde que se tornou alpinista e guia de montanha em tempo integral.

O primeiro-ministro do Nepal, Balendra Shah, expressou condolências pelas mortes “trágicas” de Purja e dos outros alpinistas.

“A jornada física de todos os alpinistas falecidos… foi interrompida, mas a história de sua coragem, dedicação e contribuições sempre continuará sendo inspiradora”, afirmou Shah em um comunicado publicado nas redes sociais.

A polícia da região montanhosa de Gilgit-Baltistan informou que as equipes de resgate trabalhavam no segundo dia da operação neste sábado, depois que as buscas foram suspensas na véspera devido às difíceis condições climáticas.

– Avalanche mortal –

O deslizamento fatal de neve aconteceu na quinta-feira, quando os montanhistas estavam em uma missão para alcançar o cume do Broad Peak (8.047 metros), e quando a equipe estava a 6.600 metros de altura, segundo as autoridades regionais.

A expedição era integrada por 10 pessoas: Purja, cinco nepaleses, um paquistanês, uma omani, uma americana e um alpinista da China.

O último contato com a equipe aconteceu na manhã de quinta-feira, de acordo com o comunicado oficial, e na mesma noite começaram a surgir relatos sobre a grande avalanche.

“Os dados de seus dispositivos de geolocalização indicam que eles foram arremessados centenas de metros montanha abaixo”, declarou Naila Kiani, do Clube Alpino do Paquistão, ao jornal francês Le Monde.

Fida Ali, um alpinista da região que trabalhava com Purja desde 2023, contou à AFP que seu objetivo para a temporada de escalada era chegar ao cume do Broad Peak, mas que antes haviam enfrentado outra montanha, o G2, em condições meteorológicas muito adversas.

Ali se uniu à expedição no Broad Peak nas etapas iniciais, mas retornou mais cedo para acompanhar uma alpinista russa que estava sentindo os efeitos da exaustão.

Purja escreveu na rede social X no início da semana que estava prestes a se tornar a primeira pessoa a escalar os 14 “super picos” duas vezes sem oxigênio suplementar.

“Broad Peak, não peço nada além de um caminho seguro até o cume e de volta”, afirmou na publicação.

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