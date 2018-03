Empresa negocia imagem de Rivaldo

Este conteúdo foi publicado em 19 de Agosto de 2002 16:32 19. Agosto 2002 - 16:32

A chegada ao Milan pode atrapalhar negócio. (Keystone)

Empresa suíça de marketing acertava comercialização da imagem do jogador na Europa com os agentes de Rivaldo. Venda do craque ao AC Milan pode atrapalhar...

Exclusividade da imagem na Europa poderia ficar com empresa suíça.

Por trás da iniciativa a jovem suíça, Stéphanie Cornu, que criou sua própria firma - Saraï Marketing personnalisé et sportif - há pouco mais de 2 anos.

Acordo era para Europa

Tudo começou no Brasil, onde Stéphanie realizou alguns estágios para aprender português, em cidades como Bragança Paulista, Joinville e Florianópolis.



Foi quando conheceu Júnior Mineiro, ex-jogador profissional, de quem se enamorou à primeira vista e com quem vai se casar em outubro. Através de Júnior (ex-Americana e ex-Fluminense) chegou, em São Paulo, a CSR, agentes de Rivaldo, interessados em comercializar a imagem do jogador na Europa.



Stéphanie Cornu já tentava acertar venda da imagem do craque a empresas do porte de Tissot, Gillette, Ford, Audi ou Barilla, quando a transferência do jogador ao AC Milan atravessou o acordo.



O clube exige no contrato de compra o direito de comercializar a imagem de Rivaldo. As três partes - Milan, CSR e Saraï - devem sentar à mesa na busca de um acerto.



Para Stéphanie, mesmo se fracassar, terá sido uma experiência que considera proveitosa, como disse a swissinfo. No momento, brinca, "o casamento com Júnior é a única coisa certa".

5 ou 6 esportistas

Mesmo almejando comercializar imagens de Rivaldo e de "outros jogadores da Seleção", Stéphanie pode se consolar com o marketing de Giovanni, atualmente no Barcelona. Ela realiza também a venda da imagem da tenista suíça Emmanuelle Gagliardi e tem projetos na área de snowbord e motorcross.



De toda a maneira, a empresária diz pretender trabalhar com 5 ou 6 esportistas, "para poder fazer bem o trabalho".



No momento presta trabalho de assessoria importante também no clube suíço do Yverdon (que caiu para a 2a. divisão). No clube jogam vários brasileiros: Adãozinho (ex-São Caetano), Gil (ex-Fluminense), Cavalo (ex-Joinville) e Cléber que jogou sete anos no Palmeiras.



swissinfo/J.Gabriel Barbosa

Breves Acordo com Rivaldo estava certo, mas Milan quer o direito à imagem do craque.

Agentes de Rivaldo, Milan e a empresa suíça ainda vão discutir.

Saraï representa Giovanni (Barcelona) e a tenista suíça Emmanuelle Galiardi. Aqui termina o infobox

Links

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form formulário para solicitar a newsletter Assine a newsletter da swissinfo.ch e receba diretamente os nossos melhores artigos.