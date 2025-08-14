Enchentes deixam ao menos 50 mortos na Caxemira indiana

Avalanches de lama provocadas por tempestades deixaram 56 mortos nesta quinta-feira (14) em um vilarejo do Himalaia na região da Caxemira indiana, informou à AFP uma autoridade local.

Essa é a segunda catástrofe causada por enchentes na Índia neste mês. “As notícias são sombrias”, disse em comunicado o ministro-chefe da Caxemira, Omar Abdullah, sobre os danos causados pelas tempestades no distrito de Kishtwar.

O funcionário da área de gestão de desastres Mohammad Irshad informou à AFP que 56 corpos haviam sido resgatados no local, e que 80 pessoas estavam desaparecidas. Outras 300 foram resgatadas, 50 delas com ferimentos graves.

Um vídeo publicado nas redes sociais por um político local mostra socorristas enfileirando corpos no solo coberto de lama e cobrindo os mortos com lençóis brancos.

O vilarejo de Chisoti, o mais afetado, fica na rota de uma peregrinação hindu até o santuário de Machail Mata.

As equipes de resgate podem ter dificuldades para chegar à região. As estradas estão danificadas devido a vários dias de fortes tempestades.

A zona fica a mais de 200 quilômetros por estrada da principal cidade da região, Srinagar.

“Será prestada toda a ajuda necessária às pessoas que precisarem”, declarou o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

Inundações e deslizamentos de terra são frequentes durante a estação das monções, de junho a setembro, mas especialistas apontam que as mudanças climáticas, juntamente com um desenvolvimento mal planejado, aumentam a sua frequência e gravidade.

