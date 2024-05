Endrick está pronto para último jogo antes de ir para o Real Madrid

2 minutos

Por Fernando Kallas

(Reuters) – Endrick, o principal adolescente prodígio do futebol brasileiro, está se preparando para o que devem ser alguns jogos emocionantes nos próximos dias.

Primeiro, o atacante de 17 anos entrará em campo para disputar sua última partida pelo Palmeiras, seu clube de longa data.

O confronto em casa da Copa Libertadores contra o San Lorenzo, em São Paulo, na quinta-feira, está com ingressos esgotados, enquanto a torcida se despede do jogador que se juntará ao Real Madrid em seu aniversário de 18 anos, em julho.

O Real ainda tem um jogo pela frente nesta temporada – a final da Liga dos Campeões, no sábado, contra o Borussia Dortmund, em Wembley, que Endrick assistirá “como apenas um torcedor”, antes de se juntar ao clube espanhol após a Copa América deste ano.

“Só consegui pensar no meu último jogo com o Palmeiras. Temos que ganhar de qualquer jeito. Não quero outro resultado no meu último jogo”, disse Endrick à Reuters nesta quinta-feira, poucas horas antes de enfrentar o San Lorenzo.

Endrick não parece um adolescente, dada a sua abordagem estudiosa ao assistir aos jogos do Real Madrid. Ele disse que não era uma atividade de lazer enquanto se prepara para a próxima temporada.

“Eu assito a muitos jogos, mas nem sempre ao vivo, porque não dá. Eu acabo estudando mais o time do que torcendo, porque quando vejo, muitas vezes, já sei do resultado”, afirmou.

“Para a gente que treina todo dia e joga, o jogo é diferente. A gente olha para outras coisas. Se preocupa mais com umas, menos com outras. Eu gosto de assistir sem confusão, e se o jogo é difícil, de preferêcia, sozinho”, disse Endrick.