Energia elétrica retorna a Havana e oeste de Cuba após falha na rede

afp_tickers

Compartilhar

2 minutos

A energia elétrica voltou a Havana e outras áreas da região do oeste de Cuba neste domingo (2), depois que a empresa estatal de energia solucionou a mais recente de uma série de falhas generalizadas na rede.

A capital cubana e quatro das 15 províncias passaram a maior parte da noite sem eletricidade devido a uma “queda parcial do SEN (Sistema Elétrico Nacional)”, mas o serviço estava sendo restabelecido, informou a União Elétrica de Cuba (UNE).

Cuba enfrenta a pior crise econômica em décadas, agravada por um bloqueio de combustível imposto desde janeiro pelo governo do presidente americano Donald Trump.

Washington adota uma campanha de pressão que pretende acabar com seis décadas de governo comunista em Cuba, que somou sanções de todo tipo ao embargo econômico em vigor desde 1962 contra a ilha.

A UNE afirma que a escassez de combustível deixou a rede nacional mais vulnerável a apagões e tornou praticamente impossível o uso de geradores de emergência, que normalmente funcionam com diesel.

Nas últimas semanas, os cortes de luz duraram mais de 30 horas em Havana e vários dias em outras partes da ilha, que tem população total de 9,4 milhões de habitantes.

Desde o início de 2026, Cuba sofreu cinco apagões nacionais, três deles em julho, em um intervalo de 10 dias. Desde o final de 2024 foram 10 apagões em todo o país.

Os cubanos não hesitam em admitir que estão exaustos com as constantes interrupções, ainda mais em dias de forte calor como os das últimas semanas.

Havana atribui o grave estado de sua rede elétrica às medidas punitivas de Washington, enquanto o governo dos Estados Unidos insiste que a responsabilidade é do governo cubano e da má gestão da economia.

As sete usinas termelétricas que constituem a base do sistema elétrico cubano, com mais de 40 anos de operação, sofrem avarias constantes ou precisam ser desligadas para manutenção.

rd-arb/dw/ad/fp