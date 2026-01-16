The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters

Equador mobiliza 10 mil soldados para reforçar guerra contra o narcotráfico

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

Dez mil soldados foram enviados nesta sexta-feira (16) a três províncias costeiras do Equador para reforçar a luta contra a violência de grupos do narcotráfico.

O governo do presidente Daniel Noboa está determinado a agir com rigor contra esses grupos, no momento em que o país registra recordes de homicídios e outros crimes.

Centenas de soldados de forças especiais chegaram ao aeroporto de Guayaquil para “reforçar as operações de segurança” nas províncias vizinhas de Guayas, Manabí e Los Ríos, informou o general Mario Bedoya, da Força Aérea Equatoriana. Ali se intensificou a guerra entre organizações do narcotráfico ligadas a cartéis internacionais, que disputam entre si o negócio das drogas.

Até uma década atrás, o Equador era um país tranquilo, mas se tornou o mais violento da região, com 52 homicídios a cada 100 mil habitantes em 2025, ou um por hora, segundo o Observatório Equatoriano de Crime Organizado.

Bedoya informou que militares também desembarcaram em Manta, onde fica o principal porto pesqueiro do país, e que registra níveis elevados de violência.

Devido ao pico de homicídios nos últimos dias, Noboa suspendeu suas férias e se reuniu com ministros da área de segurança e comandantes militares e policiais na sede da Presidência.

O centro colonial de Quito permanece sob forte vigilância. “A prisão ou o inferno para quem ameaçar a segurança”, diz um comunicado divulgado pelo Ministério da Defesa, cujo titular, Gian Carlo Loffredo, ordenou que o comando militar opere por tempo indefinido a partir de Guayaquil, onde militares inspecionam os portos, estratégicos para o narcotráfico.

O Equador está localizado entre a Colômbia e o Peru, maiores produtores mundiais de cocaína.

sp/lv/mel/lb/am

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR