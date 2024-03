Equipes de resgate buscam sobreviventes na água após colisão de navio com ponte de Baltimore

2 minutos

Por Nathan Howard

BALTIMORE (Reuters) – Uma grande ponte desabou no porto de Baltimore, nos Estados Unidos, na madrugada de terça-feira, após ser atingida por um navio de contêineres, lançando carros e até 20 pessoas no rio.

As equipes de resgate estavam procurando sobreviventes no rio Patapsco depois que enormes partes da ponte Francis Scott Key, de 2,57 km, caíram na água.

Cerca de 20 pessoas podem estar no rio, juntamente com “vários veículos e, possivelmente, um trator reboque ou um veículo tão grande quanto um trator reboque, (que) caiu no rio”, disse à Reuters Kevin Cartwright, porta-voz do Corpo de Bombeiros da cidade de Baltimore.

“Este é um evento de vítimas em massa e de várias agências”, afirmou ele. “Essa operação vai se estender por muitos dias”

Um vídeo postado no YouTube mostrou o navio entrando na ponte na escuridão. Os faróis dos veículos podiam ser vistos na ponte enquanto ela caía na água e o navio pegava fogo. A Reuters não pôde verificar imediatamente o vídeo.

O governador de Maryland, Wes Moore, declarou estado de emergência. Ele disse em um comunicado que o Estado estava “trabalhando com uma equipe interagências para mobilizar rapidamente recursos federais do governo Biden” O FBI em Baltimore afirmou no X que sua equipe estava “no local”.

Baltimore é o porto mais movimentado dos EUA para embarques de automóveis, movimentando mais de 750.000 veículos em 2022, de acordo com dados da Administração Portuária de Maryland.